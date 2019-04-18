Правительство отправило на доработку проект новых правил продажи сим-карт

Документ должен запретить распространение сим-карт без заключения договора об оказании услуг связи, а также учитывать возможность их передачи между членами семьи

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Правительство поддержало законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, при условии доработки документа. Об этом говорится в отзыве правительства на проект (копия есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).

Речь идет о поправках в ст. 44 закона «О связи», внесенных в Госдуму сенатором Людмилой Боковой в декабре 2018 года. В них предлагается запретить распространять сим-карты лицам, не уполномоченным на это оператором связи, в том числе через интернет. Также вводится запрет на передачу сим-карт третьим лицам, сведения о которых не получены в установленном законодательством порядке.

В отзыве правительства отмечается, что «реализация законопроекта позволит принять дополнительные меры по защите общественной безопасности и пресечению противоправных действий» с использованием сетей сотовой связи. В то же время в нем говорится, что в текущем виде законопроект может создать правовую неопределенность. Необходимо уточнить, что подразумевается под запретом на передачу сим-карт третьим лицам, например, будет ли он распространяться на передачу сим-карт между членами семьи. Кроме того, в отзыве предлагается ввести запрет на распространение сим-карт без заключения договора об оказании услуг связи.

Еще в 2017 году в Госдуму были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в которых предлагается ввести штрафы за распространение сим-карт без заключения договора и лицами, не уполномоченными на это операторами связи, в размере 2–5 тыс. руб. для граждан, 10–50 тыс. руб. для должностных лиц и 100–200 тыс. руб. — для юрлиц. Если подобные действия совершены иностранными гражданами, помимо штрафа для них предусмотрено выдворение из страны и возможность ареста на срок до 15 суток. Однако пока запрет на распространение сим-карт неуполномоченными оператором лицами не прописан в законе «О связи», ввести штраф за такую деятельность было невозможно, указывалось в пояснительной записке к поправкам в ст. 44 закона «О связи».

Законопроект будет доработан на основании отзыва правительства, сообщила РБК Людмила Бокова. Она рассчитывает, что проект будет принят до конца весенней сессии.