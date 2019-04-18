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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Правительство отправило на доработку проект новых правил продажи сим-карт
Документ должен запретить распространение сим-карт без заключения договора об оказании услуг связи, а также учитывать возможность их передачи между членами семьи
Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Правительство поддержало законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, при условии доработки документа. Об этом говорится в отзыве правительства на проект (копия есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).

Речь идет о поправках в ст. 44 закона «О связи», внесенных в Госдуму сенатором Людмилой Боковой в декабре 2018 года. В них предлагается запретить распространять сим-карты лицам, не уполномоченным на это оператором связи, в том числе через интернет. Также вводится запрет на передачу сим-карт третьим лицам, сведения о которых не получены в установленном законодательством порядке.

В отзыве правительства отмечается, что «реализация законопроекта позволит принять дополнительные меры по защите общественной безопасности и пресечению противоправных действий» с использованием сетей сотовой связи. В то же время в нем говорится, что в текущем виде законопроект может создать правовую неопределенность. Необходимо уточнить, что подразумевается под запретом на передачу сим-карт третьим лицам, например, будет ли он распространяться на передачу сим-карт между членами семьи. Кроме того, в отзыве предлагается ввести запрет на распространение сим-карт без заключения договора об оказании услуг связи.

Еще в 2017 году в Госдуму были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в которых предлагается ввести штрафы за распространение сим-карт без заключения договора и лицами, не уполномоченными на это операторами связи, в размере 2–5 тыс. руб. для граждан, 10–50 тыс. руб. для должностных лиц и 100–200 тыс. руб. — для юрлиц. Если подобные действия совершены иностранными гражданами, помимо штрафа для них предусмотрено выдворение из страны и возможность ареста на срок до 15 суток. Однако пока запрет на распространение сим-карт неуполномоченными оператором лицами не прописан в законе «О связи», ввести штраф за такую деятельность было невозможно, указывалось в пояснительной записке к поправкам в ст. 44 закона «О связи».

Законопроект будет доработан на основании отзыва правительства, сообщила РБК Людмила Бокова. Она рассчитывает, что проект будет принят до конца весенней сессии.

«Законопроект направлен на борьбу с нелегальными дилерами, уличными продавцами, на деятельности операторов это не отразится», — сообщил представитель «МегаФона». Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») также отметил, что они считают законопроект актуальным, но отзыв правительства необходимо изучить. По словам представителя «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), компания поддерживает законопроект Боковой, «поскольку он направлен на ограничение работы неавторизованных дилеров». «Также согласны с тем, что указанные в отзыве правительства места требуют разъяснений», — добавил он. Представитель МТС отказался от комментариев.

Власти озаботились вопросом сокращения нелегального оборота сим-карт после теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Как писал «Коммерсантъ», у спецслужб была информация о подготовке теракта, но они не смогли предотвратить его, так как террористы использовали для связи купленные без предъявления паспортов сим-карты. Кроме того, сейчас обсуждаются инициативы использования сим-карт, на которых будут храниться персональные данные, например, для удаленного голосования.
Авторы: Анна Балашова, Полина Звездина, Евгения Кузнецова
Теги: сим-карты, законопроект, теракт в метро Петербурга, сотовая связь
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