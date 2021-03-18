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Bloomberg назвал сроки появления новых моделей iPad

Компания планирует обновить линейку iPad Pro, снабдив планшеты улучшенными процессором и камерами. Новые модели будут представлены в апреле
Apple AAPL $124,8 -0,59% Купить
Фото: Matthias Schrader / AP
Фото: Matthias Schrader / AP

Американская компания Apple планирует в апреле представить новые модели iPad, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, корпорация собирается обновить линейку iPad Pro, добавив улучшенный процессор и улучшенные камеры.

Новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro, размеры экранов гаджетов сделают аналогичными: в 11 и 12,9 дюйма. По данным агентства, дисплеи крупной версии устройств будут оснащены подсветкой mini-LED, которая сделает изображение более ярким и контрастным.

При тестировании использовался разъем Thunderbolt, к устройству можно будет подключать дополнительные внешние мониторы и жесткие диски. Агентство отмечает, что это позволит владельцам планшетов синхронизировать данные быстрее, чем в нынешних моделях с портом соединения USB-C.

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Фото: Drew Angerer / Getty Images

Представители Apple от комментариев отказались. Компания еще не объявила дату презентации. СМИ ранее сообщали, что она может состояться в марте.

По данным Bloomberg, компания работает над новыми iPhone и Apple Watch, а также над обновлениями ноутбуков MacBook Pro и компьютеров iMac.

CNBC ранее сообщил, что во второй половине года Apple планирует выпустить четыре новых iPhone, смартфоны будут похожи на текущую линейку моделей iPhone 12. По данным канала, устройства оснастят более крупными батареями, улучшенными модемами 5G и камерами.

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