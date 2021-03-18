Bloomberg назвал сроки появления новых моделей iPad

Компания планирует обновить линейку iPad Pro, снабдив планшеты улучшенными процессором и камерами. Новые модели будут представлены в апреле

Фото: Matthias Schrader / AP

Американская компания Apple планирует в апреле представить новые модели iPad, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, корпорация собирается обновить линейку iPad Pro, добавив улучшенный процессор и улучшенные камеры.

Новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro, размеры экранов гаджетов сделают аналогичными: в 11 и 12,9 дюйма. По данным агентства, дисплеи крупной версии устройств будут оснащены подсветкой mini-LED, которая сделает изображение более ярким и контрастным.

При тестировании использовался разъем Thunderbolt, к устройству можно будет подключать дополнительные внешние мониторы и жесткие диски. Агентство отмечает, что это позволит владельцам планшетов синхронизировать данные быстрее, чем в нынешних моделях с портом соединения USB-C.

Представители Apple от комментариев отказались. Компания еще не объявила дату презентации. СМИ ранее сообщали, что она может состояться в марте.