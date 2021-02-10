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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о работе Apple над новыми микродисплеями на «секретном заводе»

По данным Nikkei Asia, для массового производства технологии потребуется несколько лет, размер разрабатываемых дисплеев составляет менее 1 дюйма
Apple AAPL $136,6 +0,24% Купить
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Компания Apple решила сотрудничать с тайваньской компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), чтобы разработать продвинутую технологию дисплеев на «секретном заводе в Тайване», сообщает Nikkei Asia.

По данным газеты, Apple планирует разработать микро-OLED-дисплеи — плоские дисплеи, технология которых основана на массиве микроскопических светодиодов. Их компания собирается использовать в своих будущих устройствах дополненной реальности (AR), сообщили источники Nikkei Asia.

По данным собеседников агентства, сейчас проект находится на стадии пробного производства, и для его массового производства потребуется несколько лет. Размер разрабатываемых дисплеев составляет менее 1 дюйма (2,54 см).

«Когда дело доходит до тонких и легких устройств, таких как очки AR, вам нужен очень маленький экран», — сказал источник, знакомый с проектом. Опыт производителя микросхем TSMC позволяет создавать сверхкомпактные и качественные устройства, указал он.

Один из источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что для работы над проектом Apple наняла десятки бывших сотрудников тайваньского производителя дисплеев AU Optoelectronics, а также экспертов по дисплеям из Японии и других стран. Каждый, кто соглашается работать над проектом, должен подписать строгое соглашение о неразглашении информации, которое запрещает даже встречаться с друзьями или знакомыми, работающими в сфере высоких технологий, утверждает собеседник.

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Технологии и медиа
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

Это один из двух проектов, которые проводятся в лабораториях Apple в районе Лонгтан в северном тайваньском городе Таоюань. По данным Nikkei, в дополнение к микро-OLED-дисплеям компания также работает над технологией микросветодиодов. Над этой технологией, которую компания надеется использовать в Apple Watch, iPad и MacBook, Apple работает с тайваньской светодиодной компании Epistar.

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Комплекс Apple в научном парке Лонгтан состоит из нескольких немаркированных белых зданий — на внешней стороне нет логотипа компании или адреса, передает Nikkei. Apple зарегистрировала компанию в парке в 2014-м, комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от завода TSMC по упаковке и тестированию микросхем.

В TSMC отказались комментировать эту историю. Apple также не ответила на запросы.

Ранее, 5 февраля, The Information со ссылкой на источник написала, что в 2022 году Apple рассчитывает представить гарнитуру смешанной реальности. По данным издания, она будет оснащена двумя дисплеями с разрешением 8К и более чем десятью камерами.

Автор
Анастасия Батманова
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