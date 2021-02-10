СМИ узнали о работе Apple над новыми микродисплеями на «секретном заводе»

По данным Nikkei Asia, для массового производства технологии потребуется несколько лет, размер разрабатываемых дисплеев составляет менее 1 дюйма

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Компания Apple решила сотрудничать с тайваньской компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), чтобы разработать продвинутую технологию дисплеев на «секретном заводе в Тайване», сообщает Nikkei Asia.

По данным газеты, Apple планирует разработать микро-OLED-дисплеи — плоские дисплеи, технология которых основана на массиве микроскопических светодиодов. Их компания собирается использовать в своих будущих устройствах дополненной реальности (AR), сообщили источники Nikkei Asia.

По данным собеседников агентства, сейчас проект находится на стадии пробного производства, и для его массового производства потребуется несколько лет. Размер разрабатываемых дисплеев составляет менее 1 дюйма (2,54 см).

«Когда дело доходит до тонких и легких устройств, таких как очки AR, вам нужен очень маленький экран», — сказал источник, знакомый с проектом. Опыт производителя микросхем TSMC позволяет создавать сверхкомпактные и качественные устройства, указал он.

Один из источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что для работы над проектом Apple наняла десятки бывших сотрудников тайваньского производителя дисплеев AU Optoelectronics, а также экспертов по дисплеям из Японии и других стран. Каждый, кто соглашается работать над проектом, должен подписать строгое соглашение о неразглашении информации, которое запрещает даже встречаться с друзьями или знакомыми, работающими в сфере высоких технологий, утверждает собеседник.