Как выглядят новые модели iPad

Компания Apple представила обновленные устройства iPad mini и iPad Air. Презентация прошла в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния). Как выглядят гаджеты — в фотогалерее РБК

Представленные устройства поддерживают работу со стилусом Apple Pencil первого поколения. Как сообщает компания, эта функция теперь интегрирована во все устройства линейки iPad

iPad Air получил дисплей диагональю 10,5 дюйма и тонкий корпус. Он оснащен чипом Apple A12 Bionic. Компания обещает, что он позволит повысить производительность устройства на 70%

Обновленный iPad Air также обладает улучшенным дисплеем Retina, увеличенным почти на 20%

Минимальная стоимость устройства Air — $499. Гаджет также может использоваться со смарт-клавиатурой, которую можно купить за $159

iPad mini сохранил экран диагональю 7,9 дюйма. Эта модель, как и Air, оснащена чипом А12 и функцией True Tone, которая улучшает изображение и изменяет цветовую температуру экрана в зависимости от степени внешней освещенности