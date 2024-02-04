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Технологии и медиа ,  
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Telegram выпустил масштабное обновление «Избранного»

Telegram выпустил крупное обновление с 10 нововведениями
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление с десятью нововведениями, в числе которых — одноразовые голосовые и видеосообщения. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Telegram обновил «Избранное», теперь пользователям доступны несколько способов взаимодействия с этим чатом:

  • просматривать «Избранное» в виде отдельных чатов, групп и каналов, из которых пересылались сообщения;
  • размечать сообщения тегами, которые позволяют быстро фильтровать посты (функция доступна только с подпиской Telegram Premium);
  • просматривать все сохраненные сообщения из того или иного чата на вкладке «Избранное» в разделе «Общих медиа», где можно быстро найти отправленные или полученные фотографии, ссылки, музыку и другое.

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Фото:Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Также мессенджер ввел режим одноразового просмотра при отправке голосовых и видеосообщений — они будут автоматически удаляться, после того как их послушает или посмотрит получатель. Кроме того, теперь запись голосового или видеосообщения можно поставить на паузу и продолжить позже.

После обновления в личных чатах будет отображаться точное время просмотра сообщений собеседником. Его можно скрыть от определенных пользователей в настройках конфиденциальности. Кроме того, Telegram улучшил работу поиска во всех чатах, добавил новое оформление сообщений с контактами, увеличил скорость загрузки видеоисторий в четыре раза и ввел настройку скорости их воспроизведения.

Часть нововведений доступна только пользователям с подпиской: они получили возможность выбирать, кто может писать им сообщения («Все» или «Контакты и Premium-пользователи»), и повышать разрешение в видео в историях. На устройствах с iOS при съемке видеосообщений можно будет быстрее переключаться между передней и задней камерами, также добавлена дополнительная стабилизация. В версии Telegram для macOS теперь можно выбрать из 15 иконок мессенджера наиболее подходящую под тему оформления рабочего стола.

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