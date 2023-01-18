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Контракт главы «Газпром-Медиа» досрочно продлили на три года

Совет директоров «Газпром-Медиа» досрочно продлил контракт с Александром Жаровым на 3 года
Александр Жаров останется гендиректором «Газпром-Медиа», управляющего телеканалами НТВ, ТНТ, «Матч ТВ» и другими, еще на три года. Его контракт продлен советом директоров холдинга досрочно
Александр Жаров
Александр Жаров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Совет директоров «Газпром-Медиа» принял решение о досрочном переназначении Александра Жарова на должность гендиректора, сообщили РБК в пресс-службе компании, уточнив, что полномочия будут действовать еще три года — до марта 2026-го.

Жаров возглавляет «Газпром-Медиа» с 24 марта 2020 года, тогда контракт также был заключен на три года и истекал в марте 2023 года. Ранее Жаров был главой Роскомнадзора, а также занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций России.

В интервью РБК, которое выйдет в среду 18 января, Жаров отметил, что на посту главы «Газпром-Медиа» «всегда получал удовольствие» от того, чем занимается: «Для меня на самом деле в любой работе самое важное — чтобы меня это увлекало. То, чем я сейчас занимаюсь, меня сильно увлекает. Я занимаюсь будущим и кайфую от этого. Это делает тебя и моложе, и устремленнее».

Отвечая на вопрос о том, отличается ли руководство бизнесом от работы на госслужбе, Жаров отметил, что «большой разницы нет»: «Ты управляешь большим коллективом профессионалов. С точки зрения процессов — в бизнесе гораздо больше свободы выбора инструментария, но и личная ответственность за бизнес–процессы гораздо выше. У меня, как гендиректора «Газпром Медиа», всего один KPI — это доходность компании. Это непросто, и к этому нужно было привыкнуть».

Холдинг «Газпром-Медиа» — дочерняя компания Газпромбанка, объединяющая его медиаактивы. Совет директоров компании возглавляет руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. Холдинг управляет девятью телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! СТРАНА», «2х2», «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов «ГПМ Матч», а также оператором спутникового и цифрового ТВ «НТВ-Плюс».

В портфель «Газпром-Медиа» входят девять радиостанций («Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Радио Зенит»), портал 101.ru, издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс».

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В цифровой сфере холдинг управляет онлайн-кинотеатром Premier и видеосервисом спутникового оператора «НТВ-Плюс», видеохостингом Rutube, приложением коротких вертикальных видео Yappy, ведущим онлайн-телегидом Рунета «Вокруг ТВ» и другими сервисами.

У «Газпром-Медиа» работают девять студий для создания контента: «Киностудия КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production, продюсерский центр «Ножи», «Студия Пятница!», «2х2», комплекс по съемкам спортивных событий «Матч» и компания «ЯРКО». На рынке кинодистрибуции работают компании «Централ Партнершип» и «Белые ночи».

«Газпром-Медиа» принадлежит также доля в компании VK: в декабре 2021 года Газпромбанк передал своему дочернему холдингу 45% компании «МФ Технологии», контролирующей 57,3% голосующих акций VK.

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