«Оскар» решил перевести трансляцию церемонии с телевидения на YouTube

Церемонии начнут транслировать на YouTube с 2029 года и как минимум до 2033-го. «Оскар» выходил в эфире телевидения почти полвека

Фото: Carlo Allegri / Getty Images

Американская киноакадемия с 2029 года переведет трансляцию церемонии «Оскар» с телеканала ABC на платформу YouTube по эксклюзивному глобальному стриминговому соглашению, которое будет действовать до 2033 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Сделка предусматривает, что YouTube получит эксклюзивные мировые права на прямую бесплатную трансляцию церемонии, включая красную дорожку и закулисные включения, для глобальной аудитории и подписчиков YouTube TV в США. ABC сохранит права на показ «Оскара» в США до 2028 года включительно, когда пройдет 100-я церемония.

Контракт с YouTube завершит почти 50-летний период, в течение которого «Оскар» выходил в эфире телевидения и транслировался на ABC по долгосрочному соглашению, продленному до 2028 года еще в 2016 году.

В марте 2025 года пошла 97-я церемония вручения наград премии «Оскар». По итогам мероприятия премию «Лучший фильм» получила картина Шона Бэйкера «Анора», награду за лучшую мужскую роль вручили Эдриану Броуди за образ в фильме «Бруталист», оскар за лучшую женскую роль получила Майки Мэдисон, снявшаяся в фильме «Анора».

«Оскар» (англ. Academy Awards) — американская кинопремия, основанная в 1929 году. Церемония вручения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби» (с 2001 года).