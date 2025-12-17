Бронзит оценил шансы на «Оскаре» и объяснил другое имя режиссера в титрах

Короткометражный фильм «Три сестры» Константина Бронзита попал в шорт-лист американской премии «Оскар». Свои шансы оказаться в номинации режиссер оценил 1 к 6. Ленты Бронзита ранее дважды номинировались на «Оскар»

Константин Бронзит (Фото: Global Look Press )

Режиссер Константин Бронзит, чей короткометражный фильм «Три сестры» попал в шорт-лист «Оскара», решил указать в титрах псевдоним в качестве социального эксперимента: он хотел проверить, сможет ли картина добиться успеха без поддержки известного имени. Об этом Бронзит рассказал в эфире Радио РБК.

«Три сестры» вошел в шорт-лист претендентов на вручение премии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». При этом имени Бронзита в титрах нет, автором картины указан Тимур Когнов. Режиссер объяснил, что для него такое решение стало «профессиональным челенджем», он захотел «обнулиться».

Константин Бронзит — аниматор, режиссер и член Американской академии кинематографических искусств. Номинант на премию «Сезар» («На краю земли»), двукратный номинант на премию «Оскар» («Уборная история — любовная история», «Мы не можем жить без космоса»). Стал лауреатом премии «Ника» за мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

«Я прекрасно понимал, что имя толкает фильм <…> И вот я попробовал, а получится ли у меня стать снова Константином Бронзитом, обнулившись, не будучи Константином Бронзитом? Вылезти только за счет качеств фильма. Это был страшный риск», — рассказал он.

При этом, как отметил сам режиссер, на «Оскар» фильм подан уже под настоящим именем. Свои шансы войти в номинацию Бронзит оценивает 1 к 6.

«15 фильмов в шорт-листе, номинантов пять, то есть попадет каждый третий фильм. Но это чистая математика, а фактически там немножко картина меняется. Там есть отчетливо в шорт-листе фильмы, которых я, условно, боюсь. Я на 95% уверен, что эти два-три фильма, три, скорее всего, точно будут в номинации. Ну, на 99%. Получается два места, и остается сколько? Двенадцать фильмов. То есть на два места двенадцать претендентов. И математика, как видите, меняется. Один из шести попадет», — пояснил режиссер.

Своими главными конкурентами в шорт-листе он назвал фильмы The Night Boots («Ночные сапоги»), Butterfly («Бабочка») и Snow Bear («Снежный медведь»). По мнению Бронзита, эти картины точно войдут в окончательную номинацию.

The Night Boots снят по «тяжелейшей» технологии игольчатого экрана, которую изобрел в XX веке режиссер Александр Алексеев, поясняет режиссер. Butterfly повествует про узника Освенцима, который был спортсменом, смог выжить, продолжить свою профессиональную деятельность и успешно выступать. «Вот такая судьба человека», — отмечает Бронзит.

Сюжет Snow Bear описывает жизнь одинокого белого медведя в Арктике, который в итоге смог найти себе пару. Картину снял Аарон Блейз. Это знаменитый американский мультипликатор, «его все в Америке знают» и он «диснеевский патриарх», говорит Бронзит.

Отвечая на вопрос о том, зачем в принципе идти на «Оскар», режиссер ответил, что такие награды дают определенный статус и облегчают работу над проектами. «Это действительно, не будем скрывать, дальше облегчает, чуть-чуть облегчает профессиональную деятельность. Чуть-чуть. Иногда это помогает», — говорит Бронзит

Лента «Три сестры» была в производстве с 2018 года. По словам Бронзита, даже в случае победы на «Оскаре» затраты на ленту не отобьются. «Короткометражное кино при продажах, там, на каналы или еще куда-то, на платформы, стоит копейки. Потому что это короткий фильм. Бюджеты любого короткометражного фильма всегда выше все равно, чем то, что он может принести», — говорит он.

Бронзит назвал сложным вопрос о том, когда в России выйдут на экраны «Три сестры». «Я думаю, что скоро, потому что судьба фестивальная и все это остальное его заканчивается. Я думаю, что в следующем году он явно на каких-то платформах или в эфирах появится», — отметил режиссер.