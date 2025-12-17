Структура ВЭБа инвестировала в фонд «Сайберус» Юрия Максимова

Sk Capital, структура ВЭБ.РФ, инвестировала ₽5 млрд в фонд «Сайберус» Юрия Максимова. Средства пойдут на сделки M&A, развитие экспорта и вывод фонда на публичный рынок

Юрий Максимов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Фонд Sk Capital (входит в группу ВЭБ.РФ) инвестировал 5 млрд руб. в АО «Сайберус» — фонд в области информационной безопасности, основанный бизнесменом Юрием Максимовым, сообщил РБК представитель Sk Capital. По его словам, в обмен на инвестиции Sk Capital получила миноритарную неконтролирующую долю в уставном капитале «Сайберуса» (менее 25%).

Привлеченные средства «Сайберус» планирует направить на развитие компании через M&A (слияния и поглощения) с ведущими предприятиями в сфере кибербезопасности и IT, а также на поддержку экспорта технологий информационной безопасности в дружественные страны, уточнил представитель Sk Capital. «Сделка является логичной систематизацией сотрудничества, которое велось партнерами в последние несколько лет», — резюмировал он.

После сделки операционное управление фондом остается за командой «Сайберуса», сообщил РБК представитель фонда. Такая модель, по его мнению, позволит «Сайберусу» сохранить гибкость и независимость, а Sk Capital — участвовать в развитии компании, обеспечивая финансовую и ресурсную поддержку. Также сделка позволит фонду подготовиться к выходу на публичный рынок в течение нескольких лет, отметил представитель, не вдаваясь в детали.

Что такое «Сайберус» АО «Сайберус» было создано в 2021 году Юрием Максимовым, который также является сооснователем «Группы Позитив» (оказывает услуги кибербезопасности под брендом Positive Technologies). «Сайберус» работает по принципу foundation (то есть консорциума развития какого-либо направления) или фонда, когда владельцы компаний в области информационной безопасности могут обменять долю в своем активе на долю в «Сайберусе». В портфеле «Сайберуса» собственные проекты «Кибердом», «Кибериспытание» и СyberOK, а также доли в Positive Technologies, компании- разработчике EveryTag и образовательной CyberED. В ноябре 2024-го «Сайберус» купил F.A.C.C.T. (сейчас называется F6; до реорганизации в 2023-м — российская «дочка» международной Group-IB). По данным системы «Контур Фокус», в 2024 году (последние доступные данные) «Сайберус» владел активами на 18,5 млрд руб. Выручка фонда — нулевая, чистый убыток составляет 701 млн руб.

Зачем ВЭБ.РФ новый актив

Sk Capital (до 2022 года называлась Skolkovo Ventures) — инвестиционная структура «Сколково», которая управляет несколькими венчурными фондами, созданными с помощью госкорпораций и частных компаний, а также предоставляет услуги инвестбанка. В конце 2020 года «Сколково» вместе с другими институтами развития перешло под управление ВЭБ.РФ. В ноябре 2024-го Sk Capital стала управляющей компанией холдинга «Вертикаль Инвестиции». Как пояснил РБК гендиректор Sk Capital Владимир Сакович, основная задача компании — создание «технологических холдингов в ключевых для государства отраслях» в партнерстве с предпринимателями и инфраструктурными игроками рынка. Холдинги будут формироваться по модели консолидации «вокруг лидеров рынка, объединяя небольшие компании». Среди приоритетных направлений работы — кибербезопасность, беспилотные летательные аппараты, информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и др. Предполагалось, что инвестиции в каждый холдинг составят 5–10 млрд руб. с возможностью привлечь новых партнеров на следующих этапах, а общий объем финансирования — 25 млрд руб. Среди критериев при отборе проектов назывались высокая технологичность, инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал.

У ВЭБ.РФ сделка проходит в рамках программы инвестиций до 2030 года по направлению достижения технологического лидерства. Представитель Sk Capital уточнил, что она «отражает приоритеты фонда по поддержке лидирующих на рынке IT-холдингов с высоким потенциалом экспорта». «Сайберус» — пример такой модели, он объединяет сильных игроков, развивается как технологический холдинг и последовательно работает над расширением международного присутствия. Для нас это инвестиция в рост, экспорт и системную трансформацию отрасли», — пояснил РБК исполнительный директор Sk Capital Егор Попов.

Осенью 2023 года наблюдательный совет ВЭБ.РФ постановил, что в течение двух-трех лет госкорпорация направит на венчурные инвестиции 50 млрд руб. по программе «Инвестиции в технологических лидеров», которую в июне того же года утвердило правительство. Среди приоритетных назывались направления телекоммуникационного оборудования, кибербезопасности, нефтесервисов и БПЛА. Предполагалось, что еще 50 млрд руб. должны будут вложить партнеры.

Летом того же года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что госкорпорация намерена инвестировать в создание крупной компании в области кибербезопасности. В начале декабря 2025-го на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Шувалов доложил Путину, что недавно госкорпорация завершила большую сделку по покупке игрока в области цифровой безопасности. «Для нас ключевыми организациями по технологическому лидерству являются «Сколково» и Фонд развития промышленности. Эту повестку мы перестраиваем, она для нас сложная. Пока прорывных и больших проектов, которые действительно обеспечивают технологическое лидерство, в нашем портфеле не так много, — пояснил Шувалов. — Мы недавно закончили большую сделку, к которой шли несколько лет, по формированию игрока по обеспечению цифровой безопасности, однако это достаточно сложные проекты».