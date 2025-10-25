Путин назвал «историческим» подписание конвенции ООН по кибербезопасности

Подписание Конвенции ООН против киберпреступности является «историческим» событием, документ призван противостоять противоправным действиям в цифровой сфере, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям церемонии подписания конвенции. Его текст опубликовали на сайте Кремля.

«Это <...> историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы», — отметил Путин.

По его словам, несмотря на «непростую международную обстановку», государства — члены ООН смогли объединить усилия, чтобы согласовать проект «важнейшего документа».

«Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности — противоправным действиям в цифровой сфере», — отметил президент. Преступления такого рода зачастую связаны с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия и представляют угрозу безопасности государств, подчеркнул Путин.

Подписание Конвенции ООН против киберпреступности прошло 25 октября в столице Вьетнама Ханое. Это первый за 20 лет юридически обязывающий документ, который задает единые международные стандарты для борьбы с киберпреступниками.

Россия — один из соавторов документа. США и их партнеры конвенцию в ее нынешнем виде отвергают. Их опасения заключаются в том, что этот документ может повлечь нарушения прав человека, включая акты транснациональных репрессий (экстерриториальная слежка и преследование правозащитников), целенаправленное преследование сотрудников технологических компаний и т.д.

Работа над конвенцией началась, когда Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году учредила для этого специальный межправительственный комитет экспертов. 24 декабря 2024 года Генассамблея проголосовала за резолюцию, которая закрепила конвенцию.

Документ был принят большинством голосов, но не консенсусом. За проголосовали 79 стран, в их числе Россия и другие страны БРИКС, государства СНГ, а также ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, включая Саудовскую Аравию, Алжир, Венесуэлу.

Против выступили 60 государств, в их числе США, Канада, Великобритания, Австралия, Южная Корея, Израиль, Грузия, Украина и ряд стран Евросоюза. Воздержались 33 страны, в их числе Аргентина, Мексика, Чили, Сингапур.

Конвенция открыта для подписания вплоть до 31 декабря 2026 года. Она вступит в силу, после того как к ней присоединятся 40 государств.