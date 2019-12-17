Роскомнадзор обнаружил сайт с данными 1 млн жителей России и Казахстана

Сотрудники Роскомнадзора выявили иностранный интернет-ресурс, на котором хранятся персональные данные жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана, сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о портале nomerekaterinburga.com, домен которого расположен во Франции. На сайте в алфавитном порядке собраны ФИО, адреса и телефоны миллиона россиян, утверждают в Роскомнадзоре.
Сайт внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в дальнейшем он будет заблокирован.
Согласно декабрьскому исследованию компании по кибербезопасности DeviceLock, в 2019 году персональные данные россиян начали утекать через ИТ-специалистов. Эксперты изучили инсайдерские утечки в российских компаниях, в 2% случаев виновниками были системные администраторы.