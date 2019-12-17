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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор обнаружил сайт с данными 1 млн жителей России и Казахстана
Сайт с именами, телефонными номерами и адресами россиян заблокируют. В Роскомнадзоре заявили, что домен расположен во Франции
Фото: Paul Zinken / DPA / Global Look Press

Сотрудники Роскомнадзора выявили иностранный интернет-ресурс, на котором хранятся персональные данные жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о портале nomerekaterinburga.com, домен которого расположен во Франции. На сайте в алфавитном порядке собраны ФИО, адреса и телефоны миллиона россиян, утверждают в Роскомнадзоре.

Сайт внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в дальнейшем он будет заблокирован.

В России выявили новый канал утечек персональных данных
Технологии и медиа

Согласно декабрьскому исследованию компании по кибербезопасности DeviceLock, в 2019 году персональные данные россиян начали утекать через ИТ-специалистов. Эксперты изучили инсайдерские утечки в российских компаниях, в 2% случаев виновниками были системные администраторы.

В свою очередь, специалисты Центробанка за полгода нашли 13 тыс. объявлений о покупке и продаже персональных данных. Эксперты отметили, что из всех зафиксированных утечек за первую половину года в публичное пространство попали только 18 событий.

В докладе ФинЦЕРТа говорилось, что самым популярным видом мошенничества в 2018 году стала социальная инженерия, практически все (97%) случаи хищения средств у физических лиц были связаны именно с этим методом, для реализации которого достаточно знать ФИО и номер телефона жертвы.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Роскомнадзор, сайт, персональные данные
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