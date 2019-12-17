Bloomberg оштрафовали во Франции на €5 млн за публикацию ложных данных

Bloomberg оштрафовали во Франции на €5 млн за публикацию ложных данных

Распространение ложной информации агентством привело к падению акций крупнейшей французской строительной корпорации Vinci на 18,28%. Bloomberg объявил о решении подать апелляцию

Фото: Michel Euler / AP

Власти Франции приняли решение оштрафовать информационное агентство Bloomberg на €5 млн за распространение ложной информации на парижской бирже, что привело к падению стоимости акций крупнейшей французской строительной корпорации Vinci. Об этом пишет AFP со ссылкой на пресс-службу Управления финансовых рынков Франции (AMF).

Как отмечает AFP, инцидент произошел 22 ноября 2016 года. Тогда сотрудники парижского бюро Bloomberg распространили фейковый пресс-релиз о финансовой проверке в Vinci. В нем, в частности, говорилось, что компания начала пересмотр своих счетов после «очень серьезных» нарушений. Эту информацию процитировали другие СМИ, что привело к падению акций Vinci на 18,28%.

Согласно результатам проведенного управлением расследования, сотрудники Bloomberg опубликовали релиз спустя минуту после его появления, не проверив достоверность изложенной в нем информации. В управлении считают, что поверхностная проверка могла бы показать, что эти данные являлись фейком.

AFP сообщило, что тогда этот релиз оказался и в его распоряжении, однако в агентстве сразу поняли, что он был размещен на «зеркальном веб-сайте» строительной компании.