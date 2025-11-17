 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Академик РАН рассказал о миссии по поиску «примитивной жизни» на Венере

Академик РАН Петрукович рассказал о миссии по поиску примитивной жизни на Венере
В задачи межпланетной станции «Венера-Д» входят исследование природы парникового эффекта на планете, а также поиск признаков возможной «примитивной жизни», рассказал Петрукович. Запуск аппарата планируется в 2036 году

В рамках национального проекта «Космос» запланирован запуск автоматической межпланетной станции «Венера-Д», в задачи которой входит поиск признаков возможной «примитивной жизни» в облачном слое атмосферы планеты, рассказал «Вечерней Казани» директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович.

Академик напомнил, что Венера и Земля схожи по размеру и практически одинаковы по средней плотности вещества. Однако, отметил Петрукович, за четыре миллиарда лет вторая по удаленности от Солнца планет очень нагрелась и на ней сформировалась атмосфера, совсем не похожая на земную — экстремальное развитие парникового эффекта создало давление почти в сто атмосфер и температуру около 500 °С.

«Миссия «Венера-Д» как раз заключается в том, чтобы исследовать природу парникового эффекта, разогревшего поверхность Венеры; определить, существуют ли там активные вулканы, а также в поиске признаков возможной примитивной жизни в облачном слое атмосферы на высоте около 50 км, где температура и давление уже близки к земным», — рассказал Петрукович.

В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру
Технологии и медиа

Национальный проект «Космос» с финансированием 4,4 трлн руб. президент России Владимир Путин утвердил в июне 2025 года. Программа рассчитана до 2036 года и включает создание многоспутниковых группировок, запуск национальной орбитальной станции, а также проекты по освоению дальнего космоса.

Наряду с исследованием Венеры проект предусматривает освоение Луны, изучение околоземного пространства и Солнца, а также астрофизические миссии. В «Роскосмосе» говорили, что «Венера-Д» будет запущена в ноябре 2029 года. В августе президент РАН Геннадий Красников заявил о переносе сроков миссии, теперь она намечена на 2036 год.

Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. 17 августа 1970 года с космодрома Байконур запустили автоматическую межпланетную станцию «Венера-7». Аппарат приземлился на ночной стороне планеты спустя 120 дней — 15 декабря 1970 года. Однако из-за поломки телеметрического коммутатора на Землю передавалась только температура окружающей среды. Она варьировалась от 25 до 475 °C. Эти данные позволили рассчитать распределение давления и плотности в атмосфере Венеры.

Милена Костерева
Венера РАН нацпроекты космос
