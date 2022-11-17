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Запуск российского пилотируемого корабля «Орел» перенесли на 2025 год

«Роскосмос»: первый запуск российского пилотируемого корабля «Орел» перенесли на 2025 год
В «Роскосмосе» заявили, что перенос запуска на два года связан «не столько с кораблем, сколько с созданием наземных средств испытания»
Макет космического пилотируемого корабля&nbsp;&laquo;Орел&raquo;
Макет космического пилотируемого корабля «Орел» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Первый запуск перспективного российского пилотируемого корабля «Орел» перенесен с 2023 на 2025 год, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Планирующийся год запуска на самом деле был 2023-й, то есть следующий, но по текущей ситуации, наверное, раньше 2025 года старта корабля не будет», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, перенос связан «не столько с кораблем, сколько с созданием наземных средств испытания».

Многоразовый пилотируемый корабль «Орел» (прежнее название — «Федерация») разрабатывается РКК «Энергия» с 2009 года. Изначально он должен был прийти на смену «Союзам» и автоматическим кораблям из серии «Прогресс». Предполагалось, что первый запуск корабля пройдет в 2015 году, а первый штатный полет — в 2018-м.

Однако позже «Орел» переориентировали на российскую лунную программу, а сроки по программе перенесли на 2023 год. Планируется, что на орбиту его будут отправлять на ракете «Ангара-А5М», которая в настоящее время проходит испытания.

«Орел» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, в составе орбитальной станции — до 1 года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 т, масса возвращаемого аппарата — 9 т.

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