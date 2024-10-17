«Известия» узнали об идее запретить провайдерам использовать SpeedTest

С предложением запретить провайдерам использовать SpeedTest американской Ookla выступила Международная академия связи. В организации заявили, что компания работает в тесной связи со спецслужбами США

В Госдуме и ФСБ поддержали инициативу Международной академии связи (МАС) о том, чтобы исключить использование российскими операторами измерителя скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письма, направленные нижней палатой парламента и силовым ведомством в МАС.

Президент МАС Анастасия Оситис объяснила предложение организации тем, что Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США. Последние, по ее мнению, могли создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи.

Информация о сетях связи, которую позволяет собирать Speedtest, впоследствии может быть использована для организации кибератак против информационных ресурсов в любой стране, говорится в обращении Оситис в Госдуму.

Системы тестового контроля позволяют получить информацию о сетях связи: их конфигурации, используемом на них оборудовании, нагрузке, пропускной способности и других характеристиках, сказал «Известиям» академик МАС Сергей Мельник.

Заблокировать SpeedTest, по его словам, технически крайне сложно. Вместо этого операторам следует удалить из своих информационных систем софт Ookla, которым они пользуются сейчас, считает эксперт.

После этого, с его точки зрения, измерять скорость доступа с абонентских устройств с помощью Speedtest, будет нецелесообразно. Вместо этого он предложил компаниям искать российские аналоги.