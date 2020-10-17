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Технологии и медиа ,  
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«Мосгортранс» расторг договор со своим рекламным партнером из-за долгов

«Мосгортранс» отказался от услуг своего подрядчика по размещению рекламы на 7,7 тыс. остановочных павильонов. Это право в августе перешло к группе Russ Outdoor, которая отказывается признать договор расторгнутым
Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Управляющее столичным наземным общественным транспортом ГУП «Мосгортранс», как сообщили РБК в его пресс-службе, на этой неделе расторгло договор с ООО «Транскоммун-Сервис», которое с мая 2018 года размещало рекламу на 7,7 тыс. остановочных павильонов.

С начала 2020 года задолженность контрагента перед ГУП «Мосгортранс» значительно увеличилась, просрочка арендных платежей составила более 150 дней, объяснил представитель ГУПа. По его словам, «Мосгортранс» теперь будет самостоятельно размещать рекламу на своих остановках «с привлечением информационно-аналитических сервисов партнеров».

Таким сервисом станет платформа nebo.digital, через которую с 2018 года рекламодатели проводят все свои кампании в Московском метрополитене. В пресс-службе nebo.digital, в свою очередь, сообщили, что 15 октября получили уведомление «Мосгортранса» о том, что он прекращает работать с TCS Media и с этого же числа продажи рекламы на остановках «на основании имеющегося договора» осуществляются через сервис nebo.digital.

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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Учредителями ООО «Транскоммун-Сервис», известного на рекламном рынке под брендом TCS Media, ЕГРЮЛ называет Вадима Пономорева (67%) и Георгия Зоидзе (33%). Учредители конфликтуют друг с другом, свидетельствуют материалы Арбитражного суда Москвы. Сама компания в августе этого года подала заявление о собственном банкротстве.

В том же месяце о начале продаж рекламы на остановках «Мосгортранса» объявила группа Russ Outdoor, крупнейший игрок на рынке наружной рекламы. Из сообщения группы следовало, что ООО «Транскоммун-Сервис», у которого заключен контракт с ГУПом, стало частью Russ Outdoor.

В Russ Outdoor отказались признать договор с ГУП расторгнутым. На сегодняшний день ООО «Транскоммун-Сервис» не имеет задолженностей, все платежи выполняются согласно договору, последний плановый счет на начало октября был оплачен, настаивает представитель Russ Outdoor. По его словам, группа намерена и дальше размещать рекламу на остановочных павильонах в Москве. «В случае расторжения договора мы оставляем за собой право обратиться в суд», — предупредил представитель Russ Outdoor.

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«Мосгортранс» разыграл пятилетний контракт на размещение рекламы на своих остановочных павильонах в 2013 году. Торги состоялись только с шестой попытки, когда группа Gallery согласилась заплатить за договор 1,222 млрд руб. при стартовой стоимости 1,21 млрд руб.

В 2017 году договор был на тех же условиях продлен до 2024 года, но уже в 2018-м, признав проект убыточным, Gallery переуступила право размещать рекламу на остановках TCS Media.

Gallery отказалась размещать рекламу на остановках «Мосгортранса»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В год, если ориентироваться на стоимость первого пятилетнего договора, рекламный партнер должен перечислять «Мосгортрансу» в среднем 244 млн руб. Чтобы проект был успешным, отчисления до договору должны составлять не более трети доходов с конструкции, объяснял ранее гендиректор «Эспар-Аналитик» Андрей Березкин. То есть для рекламного партнера «Мосгортранса» оптимальная годовая выручка должна была превышать 730 млн руб. Выручку TCS Media в 2019 году «Эспар-Аналитик» оценила в 663 млн руб.

Выручка ООО «Транскоммун-Сервис» по РСБУ в 2019 году составила, согласно данным базы СПАРК, 617 млн руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб., кредиторская задолженность на 31 декабря 2019 года — 134 млн руб.

В январе—июне 2020 года из-за введенных ограничений на передвижение во время пандемии доходы игроков сегмента Out of Home (помимо наружной рекламы включает еще рекламу на транспорте, в кинотеатрах, торговых центрах и т.п.) снизились на 30%, до 14,5–14,9 млрд руб., констатировала Ассоциация коммуникационных агентств России.

Автор
Сергей Соболев
«Мосгортранс» Russ Outdoor Gallery
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