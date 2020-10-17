«Мосгортранс» расторг договор со своим рекламным партнером из-за долгов

«Мосгортранс» отказался от услуг своего подрядчика по размещению рекламы на 7,7 тыс. остановочных павильонов. Это право в августе перешло к группе Russ Outdoor, которая отказывается признать договор расторгнутым

Фото: АГН «Москва»

Управляющее столичным наземным общественным транспортом ГУП «Мосгортранс», как сообщили РБК в его пресс-службе, на этой неделе расторгло договор с ООО «Транскоммун-Сервис», которое с мая 2018 года размещало рекламу на 7,7 тыс. остановочных павильонов.

С начала 2020 года задолженность контрагента перед ГУП «Мосгортранс» значительно увеличилась, просрочка арендных платежей составила более 150 дней, объяснил представитель ГУПа. По его словам, «Мосгортранс» теперь будет самостоятельно размещать рекламу на своих остановках «с привлечением информационно-аналитических сервисов партнеров».

Таким сервисом станет платформа nebo.digital, через которую с 2018 года рекламодатели проводят все свои кампании в Московском метрополитене. В пресс-службе nebo.digital, в свою очередь, сообщили, что 15 октября получили уведомление «Мосгортранса» о том, что он прекращает работать с TCS Media и с этого же числа продажи рекламы на остановках «на основании имеющегося договора» осуществляются через сервис nebo.digital.

Учредителями ООО «Транскоммун-Сервис», известного на рекламном рынке под брендом TCS Media, ЕГРЮЛ называет Вадима Пономорева (67%) и Георгия Зоидзе (33%). Учредители конфликтуют друг с другом, свидетельствуют материалы Арбитражного суда Москвы. Сама компания в августе этого года подала заявление о собственном банкротстве.