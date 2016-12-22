Gallery отказалась размещать рекламу на остановках «Мосгортранса»

Группа Gallery, второй по доходам оператор «наружки» в России, досрочно прекратила размещать рекламу на 7,7 тыс. остановок «Мосгортранса». Проект оказался убыточным для одного из лидеров рынка

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Группа Gallery с мая прекратила размещать рекламу на 7,7 тыс. остановок общественного транспорта, принадлежащих ГУП «Мосгортранс». Об этом РБК рассказали три клиента группы. По их словам, новым рекламным оператором на остановочных павильонах стала компания «ТКС Медиа». На ее сайте приводятся расценки на размещение рекламы на остановках: кампания на одной оценивается в 16,5–30 тыс. руб. в месяц.

Размещением рекламы на остановочных павильонах «Мосгортранса» вместо Gallery действительно занимается компания «ТКС Медиа», подтвердил РБК ее сотрудник, уточнив, что для этого были переоформлены контракты с ГУП «Мосгортранс». Входящее в группу Gallery ООО «Гэллэри Сервис» переуступило свое право третьей стороне, что соответствует условиям заключенного соглашения, сообщила пресс-служба «Мосгортранса». Представитель Gallery не ответил на запрос РБК.

Gallery могла размещать рекламу на остановках ГУПа до 2024 года. В прошлом году группа продлила истекшие в этом апреле контракты. Условия договоров не изменились, уточняют в «Мосгортрансе».

Новый рекламный оператор остановок «Мосгортранса» ранее выступал техническим подрядчиком Gallery, уточняют собеседники РБК. Юрлицом «ТКС Медиа» выступает ООО «Транскоммун-Сервис», учредителями которого ЕГРЮЛ называет Вадима Пономарева и Георгия Зоидзе. Компания сама занимается техническим обслуживанием павильонов, за счет чего рассчитывает снизить издержки и получать прибыль, полагает топ-менеджер одного из рекламных агентств.

Победитель с шестой попытки

Gallery получила право размещать рекламу на всех 7,7 тыс. остановок «Мосгортранса» весной 2013 года, когда выиграла аукцион ГУПа. Все павильоны поделили на три лота, их общая стартовая стоимость была определена в 1,21 млрд руб. за пять лет. Gallery предложила на 12 млн руб. больше, 1,222 млрд руб.

Сам аукцион, как тогда писал «Коммерсантъ», состоялся только с шестой попытки: дата переносилась с ноября 2012 года, поскольку в торгах никто не хотел участвовать. Весной 2013-го заявку подала Gallery, а ее соперником на торгах оказалась малоизвестная «Медиа Мастерская», связанная с бывшими сотрудниками Gallery и предложившая за три лота 1,216 млрд руб.

Остановки «Мосгортранса» с точки зрения рекламы считаются конструкциями «довольно низкого качества», говорил тогда Максим Ткачев, управляющий директор крупнейшего в стране оператора наружной рекламы Russ Outdoor, главного конкурента Gallery. Все принадлежащие «Мосгортрансу» 7,7 тыс. остановок расположены преимущественно в спальных районах.

Без прибыли

До Gallery оператор остановочных павильонов «Мосгортранса» компания «Рекарт 31» собирала с рекламодателей не более 150 млн руб. в год. Gallery взяла на себя обязательство выплачивать «Мосгортрансу» в среднем более 244 млн руб. ежегодно.

Чтобы бизнес был эффективным, отчисления должны составлять не более трети дохода с конструкции, отмечает гендиректор «Эспар-Аналитик» Андрей Березкин. Таким образом, павильоны «Мосгортранса» были бы успешным проектом для Gallery, если бы их рекламные сборы составляли 740 млн руб. в год. В 2016-м группа могла заработать на павильонах «Мосгортранса» 668 млн руб., в прошлом году — только 545 млн руб., оценивает «Эспар-Аналитик». Проект с остановками «Мосгортранса» не был для Gallery прибыльным, подтверждает близкий к ней источник.

По условиям контрактов, Gallery (а не «Мосгортранс») стала отвечать за внешний облик и техническое состояние остановочных павильонов. В «Рекарт 31» в 2013 году оценивали расходы на это примерно в 12 тыс. руб. для каждой остановки в год, или более 92 млн руб. для всех павильонов. В прошлом марте «Мосгортранс» через суд взыскал с Gallery 2,4 млн руб. штрафов за «ненадлежащее санитарно-техническое состояние» своих остановок.

Номер один по поверхностям, номер два по доходам С остановочными павильонами Gallery считалась крупнейшим оператором наружной рекламы по количеству поверхностей. На 31 декабря в 50 самых крупных городах России у нее было, по данным исследовательской компании «Эспар-Аналитик», почти 26,2 тыс. рекламных поверхностей (одна конструкция, как правило, включает две поверхности), из которых 13,3 тыс. приходилось на остановочные павильоны. У Russ Outdoor на конец истекшего года было 24,9 тыс. поверхностей. По доходам Gallery уступает Russ Outdoor. Возможную прошлогоднюю выручку Gallery в 50 городах России «Эспар-Аналитик» оценивает в 4,8 млрд руб. с НДС, Russ Outdoor — в 7,5 млрд руб. Выручка Russ Outdoor за 2016 год по МСФО составила почти 9 млрд руб., операционная прибыль — 531 млн руб., чистый убыток — 1,2 млрд руб. Gallery свои финансовые показатели раскрывала последний раз в 2014 году.

Рост за счет цифры

Расходы на всю наружную рекламу в прошлом году увеличились на 8%, до 33,8 млрд руб., в первом квартале текущего — на 4%, до 8,7–8,9 млрд руб., оценивает «Эспар-Аналитик». Но рост был обусловлен прежде всего внедрением цифровых форматов, уточняет Березкин. В частности, у Gallery «цифра» обеспечила, по оценке «Эспар-Аналитик», 22% прошлогодней выручки.

В столице операторы наружной рекламы в лучшем случае работают «в ноль», рассказывают источники РБК в отрасли. Причина — высокие отчисления в городской бюджет по итогам прошедших в 2013–2014 годах аукционов. По итогам тех торгов Gallery получила 760 мест под рекламные щиты, пообещав заплатить за них в 2013–2022 годах 13,5 млрд руб. В конце 2014 года у нее возникли проблемы с обслуживанием кредита Сбербанка, но тогда на помощь пришли акционеры. Два других победителя тех аукционов вовремя не расплатились с городом.