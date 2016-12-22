Facebook обвинили в сокрытии искажений при оценке времени видеорекламы

Рекламодатели в суде пытаются доказать, что Facebook скрывала проблему с подсчетом статистики по рекламным роликам. Истцы утверждают, что соцсеть завышала данные о времени просмотров видео в несколько раз

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Компания Facebook знала о проблемах с подсчетом количества времени просмотра рекламных роликов в соцсети и сознательно не устраняла их, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на иск, который был подан в 2016 год несколькими рекламодателями в штате Калифорния.

В пятницу рекламодатели в рамках того же иска обвинили Facebook еще и в мошенничестве. Ознакомившись с 80 тыс. страниц внутренней документации компании, истцы пришли к выводу, что Facebook знала о значительном завышении данных о времени просмотра рекламных роликов с января 2015 года. Истцы при этом обвинили соцсеть в том, что она не направила соответствующее уведомление.

«Предположения, что мы каким-либо способом попытались спрятать эту проблему от наших партнеров, ошибочны. Мы рассказали нашим клиентам о проблеме, когда ее обнаружили, и обновили наш центр помощи для того, чтобы объяснить проблему», — сказала WSJ представитель Facebook.

Впервые о проблеме стало известно в августе 2016 года, тогда об этом написала WSJ. Спустя несколько дней Facebook подтвердила ошибку с метрикой рекламных роликов, но заявила, что узнала о ней недавно.

По данным газеты, некоторым рекламодателям Facebook сообщала, что время просмотра роликов в соцсети завышалось на 60 — 80%. Истцы в свою очередь указывают в иске, что проблема имела куда больший масштаб, и превышение статистики составляло от 150 до 900%.​