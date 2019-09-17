Спецпредставитель Путина заявил о превосходстве Telegram над WhatsApp

Спецпредставитель Путина заявил о превосходстве Telegram над WhatsApp

Общаться в Telegram безопаснее, чем через WhatsApp, уверен спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития. Ранее Сноуден рекомендовал чиновникам не пользоваться обоими мессенджерами

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

С точки зрения безопасности мессенджер Telegram превосходит WhatsApp, хотя гарантирующих абсолютную безопасность средств коммуникации пока не существует, заявил «РИА Новости» специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет. Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — сказал Песков.

В то же время спецпредставитель президента отметил, что сам он пользуется обоими мессенджерами.

Накануне, 16 сентября, получивший убежище в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование Telegram и WhatsApp небезопасным для высокопоставленных чиновников.