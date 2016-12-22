ФАС решила отменить «неприкосновенность» предустановленных приложений

Пользователи смогут удалять почти все предустановленные на их гаджетах приложения. Обязать производителей снять «неприкосновенность» с них должен закон, к разработке которого приступила ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обяжет производителей пользовательского программного обеспечения сделать все предустановленные приложения, за исключением сервисных, полностью удаляемыми. Соответствующий федеральный закон должен быть разработан к апрелю 2019 года.

Это следует из плана развития конкуренции в сфере информационных технологий, опубликованного на сайте службы. «В настоящее время идет работа по формированию рабочих групп при экспертном совете ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий. В том числе будет создана рабочая группа, которая будет заниматься подготовкой предложений по вопросу предустановки программного обеспечения и его полной удаляемости (за исключением сервисных приложений)», — подтвердила РБК начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Обязанность по разработке закона возложена на ФАС, Минкомсвязь и Роспотребнадзор.

Следуя карте Опубликованный ФАС документ является частью «дорожной карты» (плана мероприятий), разработанной в рамках реализации утвержденного президентом России в декабре 2017 года Национального плана по развитию конкуренции. Планы мероприятий рассчитаны на срок с 2018 по 2020 год и охватывают 13 отраслей, среди которых также здравоохранение, промышленность, финансовые услуги. Удаление предустановленного ПО не единственная инициатива, которая содержится в плане ФАС. К апрелю 2019 года также должен появиться документ, который установит требования к пользовательскому оборудованию связи по наличию предустановленных отечественных программных продуктов (сервисных приложений).

Безальтернативная выгода

Предустановленные приложения загружаются на устройство его производителем, а не пользователем. Они могут быть как напрямую связаны с функционалом самих телефонов (программы для чтения и отправки СМС или осуществления звонков и т.п.), так и просто «навязываться» производителями приложения, поясняет руководитель департамента системных решений Group IB Антон Фишман. «Это, например, «Мировые часы», «Музыка» или «Здоровье» у iPhone или Google Play Music, S Voice у Android — от этих приложений напрямую не зависит работа устройства, но без изменения прошивки и взлома телефона отказаться от этих приложений нельзя», — говорит эксперт.

С точки зрения конкуренции разработчику платформы выгодно иметь приложения, с которыми пользователь не может ничего сделать, уверен главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Чаще всего производители используют эти приложения для рекламы своих продуктов. При этом платформы (Google, Apple) редко злоупотребляют большим количеством приложений в отличие, например, от производителей смартфонов, которые любят заполнить свой гаджет фирменными приложениями», — говорит он.

Благодаря информации о пользователе, которую получают владельцы приложения, они могут составлять портреты своих покупателей и более точно настраивать таргетированную рекламу.

По мнению руководителя группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николая Анисени, предустановленные приложения могут быть полезны — например, использоваться для повышения безопасности или оптимизации работы аппаратной части устройства. Однако, по его словам, сложная экосистема из предустановленных приложений расширяет поверхность атаки для злоумышленника. «Чем больше приложений, тем больше потенциальных точек входа для злоумышленника, больше шансов обнаружить уязвимость и извлечь из нее выгоду. Более того, часть предустановленных приложений работают с системными привилегиями, поэтому их взлом может привести к полному контролю над устройством», — поясняет Анисеня.

Если крупные производители (особенно гаджетов) относятся к вопросу безопасности очень серьезно, добавляет Фишман, то более мелкие уделяют этому вопросу не так много внимания и могут даже в целях заработка использовать уязвимое предустановленное ПО, которое будет эксплуатироваться злоумышленниками и никоим образом не обновляться.

Платформа для конкуренции

Приложения на гаджетах уже давно в сфере внимания ФАС. В 2016 году служба оштрафовала корпорацию Google и ее «дочку» Google Ireland по делу о нарушении антимонопольного законодательства на 438 млн руб. Дело было открыто годом ранее по жалобе конкурента корпорации — компании «Яндекс». Представители «Яндекса» утверждали, что столкнулись с ограничениями со стороны ряда производителей мобильных устройств (Explay, Fly и др.): в частности, они расторгли договоры о предустановке мобильных приложений. Производители ссылались на контрактные ограничения со стороны Google, заявляли в «Яндексе».

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин считает, что возможность удалять несистемные предустановленные приложения положительно скажется на рынке. «Представьте, что в Россию приходит иностранный смартфон, на котором уже установлены иностранные приложения, например для музыки или фильмов. При этом у отечественных разработчиков есть аналогичные продукты, но они отсутствуют в гаджете, так как установка приложений контролируется Google и Apple. Какие-то из них просто нельзя удалить. Поэтому подобная инициатива даст больше возможностей российским разработчикам конкурировать с иностранными решениями», — говорит он.

Кроме того, отмечает Лашин, все российские компании в ​соответствии с требованиями законодательства хранят данные на территории нашей страны. Возможность заменить предустановленное приложение на то, которому пользователь готов доверить информацию о себе, также чрезвычайно важна.

В первом квартале 2018 года общая выручка мобильных приложений по всему миру составила $2,4 млрд, говорилось в отчете компании AppsFlyer, составленном совместно с Facebook. В выручке учитываются траты пользователей как на покупку самого приложения, так и на дополнительный контент, а также доход от рекламы. Отдельных данных по России нет.