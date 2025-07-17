В США кусок Марса продали на аукционе за $5,3 млн

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Фото: Sotheby's Фото: Sotheby's Фото: Sotheby's Фото: Sotheby's Фото: Sotheby's

Крупнейший марсианский метеорит NWA 16788 продали на аукционе в США за рекордные $5,3 млн, следует из сообщения, опубликованного на сайте аукционного дома Sotheby's.

Метеорит, получивший название NWA 16788, весит 24,67 кг и представляет собой обломок, отколовшийся от поверхности Марса в результате столкновения с астероидом. Его обнаружил охотник за метеоритами в пустыне Сахара в Нигере в ноябре 2023 года.

«NWA 16788 покрыт красновато-коричневой коркой, образовавшейся из-за плавления метеорита, придающей ему безошибочно марсианский оттенок. На поверхности также видны регмаглипты, или углубления, образовавшиеся в результате трения при быстром прохождении через атмосферу Земли», — сообщил аукционный дом. Минимальные изменения в физическом и химическом составе метеорита указывают на то, что он «относительно недавно прибыл на Землю».

По данным экспертов аукционного дома, NWA 16788 примерно на 70% больше другого марсианского метеорита, который раньше находили на Земле. «Фрагменты Марса невероятно редки: из более чем 77 000 официально зарегистрированных метеоритов только 400 являются марсианскими», — говорится в карточке лота.

Марсианский метеорит выставили на продажу 13 июля. До этого он находился в частной галерее в Ареццо, а в 2024 году его выставили в Итальянском космическом агентстве в Риме. Sotheby's не раскрывает имя покупателя и предыдущего владельца.