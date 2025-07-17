В США кусок Марса продали на аукционе за $5,3 млн
Крупнейший марсианский метеорит NWA 16788 продали на аукционе в США за рекордные $5,3 млн, следует из сообщения, опубликованного на сайте аукционного дома Sotheby's.
Метеорит, получивший название NWA 16788, весит 24,67 кг и представляет собой обломок, отколовшийся от поверхности Марса в результате столкновения с астероидом. Его обнаружил охотник за метеоритами в пустыне Сахара в Нигере в ноябре 2023 года.
«NWA 16788 покрыт красновато-коричневой коркой, образовавшейся из-за плавления метеорита, придающей ему безошибочно марсианский оттенок. На поверхности также видны регмаглипты, или углубления, образовавшиеся в результате трения при быстром прохождении через атмосферу Земли», — сообщил аукционный дом. Минимальные изменения в физическом и химическом составе метеорита указывают на то, что он «относительно недавно прибыл на Землю».
По данным экспертов аукционного дома, NWA 16788 примерно на 70% больше другого марсианского метеорита, который раньше находили на Земле. «Фрагменты Марса невероятно редки: из более чем 77 000 официально зарегистрированных метеоритов только 400 являются марсианскими», — говорится в карточке лота.
Марсианский метеорит выставили на продажу 13 июля. До этого он находился в частной галерее в Ареццо, а в 2024 году его выставили в Итальянском космическом агентстве в Риме. Sotheby's не раскрывает имя покупателя и предыдущего владельца.
Читайте РБК в Telegram.
В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана
В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди
Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео
WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота
Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке
В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке
В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек
Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов