50 лет назад на орбите Земли состыковались советский и американский корабли

Рукопожатие в невесомости: 50 лет стыковке «Союза» и «Аполлона»

17 июля 1975 года на орбите состыковались советский корабль «Союз» и американский «Аполлон». РБК вспоминает детали события, ставшего вехой в истории мировой космонавтики и символом перехода от соперничества к сотрудничеству

Рукопожатие в космосе (Фото: NASA) Стаффорд и Слейтон на корабле «Союз». В тюбиках с едой находится борщ, на которые наклеили этикетки от водки (Фото: NASA) Фото: NASA Дональд Слейтон и Алексей Леонов в орбитальном модуле «Союз» (Фото: NASA) Фото: NASA Дональд Слейтон в проходе между космическими кораблями «Аполлон» и «Союз» (Фото: NASA)

Подготовка миссии «Союз» — «Аполлон»

Идея совместного полета появилась в разгар космической гонки — в 1970 году. В октябре того же года советские и американские специалисты встретились в Москве, где обсудили детали миссии и сформировали рабочие группы для проработки стыковки «Союза» и «Аполлона» (Apollo).

Через два года, 24 мая 1972-го, президент США Ричард Никсон и председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин подписали соглашение о сотрудничестве и мирном освоении космоса. Одна из статей предусматривала совместный полет со стыковкой в 1975 году.

Для этого оба корабля модернизировали: «Союз» переоборудовали из трехместного в двухместный и оснастили стыковочным узлом, а трехместный «Аполлон» дополнили переходным модулем.

Совместный полет

15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал «Союз-19» с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. В тот же день с мыса Канаверал во Флориде поднялся «Аполлон-18» с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном.

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17 июля 1975 года в 19:12 мск «Союз» и «Аполлон» состыковались. Через три часа были открыты люки, и командиры кораблей Алексей Леонов и Томас Стаффорд пожали руки. Ожидалось, что в этот момент корабли будут пролетать над Москвой, но стыковка произошла быстрее, чем планировалось, поэтому рукопожатие состоялось над Эльбой. После астронавты перешли в советский корабль.

Встреча стала символической: 30 лет назад, в апреле 1945 года, под немецким городом Торгау на берегу Эльбы впервые встретились советские и американские войска.

Корабли провели в состыкованном состоянии почти 44 часа, совершив 30 витков вокруг Земли. Астронавты четыре раза переходили из корабля в корабль и проводили эксперименты. 19 июля произошла расстыковка. «Союз» приземлился 21 июля, «Аполлон» — 25 июля.

Значение стыковки

Миссия «Союз» — «Аполлон» стала началом международного сотрудничества в космосе. Она заложила основу для будущих проектов, в том числе строительства Международной космической станции.

Следующая стыковка космических кораблей разных стран произошла только спустя 20 лет — в 1995 году к российской станции «Мир» пристыковался американский шаттл «Атлантис».