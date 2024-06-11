Путин заявил о недопустимости нехватки энергообъектов в Москве

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В Москве нельзя допускать экстренные ситуации в энергоснабжении, вызванные нехваткой соответствующих мощностей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Россетей» Андреем Рюминым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, компании следует обратить внимание на устойчивость московского энергетического кольца.

«Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить эту возможность», — сказал Путин.

Никаких экстренных мероприятий из-за нехватки энергии «не хотелось бы», все должно работать в плановом режиме, добавил президент. Путин отметил, что обсуждал вопрос энергоснабжения столицы с мэром Сергеем Собяниным.

Московское энергетическое кольцо — кольцевая сеть электроснабжения столицы. Является системообразующей сетью энергосистемы города. Введено в строй поэтапно, в 1955—1966 годах. Осенью 2018 года Собянин открыл высоковольтную электроподстанцию закрытого типа «Белорусская» на Ходынском поле. Тогда мэр объявил о завершении создания в городе нового энергетического кольца из 12 энергоэффективных станций на 220 кВ.

Самое крупное ЧП на московском энергокольце фиксировали в мае 2005 года. Авария произошла на подстанции в Чагино, несколько электростанций потеряли генерацию, нарушилась подача электроэнергии не только в Москве и Подмосковье, но и в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Устранить последствия аварии удалось только сутки спустя.