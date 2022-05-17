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Российские эксперты обнаружили новую хакерскую группировку

Positive Technologies заявила об обнаружении новой хакерской группировки Space Pirates
Специалисты Positive Technologies выявили новую хакерскую группировку, объектом которой являются госучреждения, а также предприятия аэрокосмической отрасли. Она применяет методы, характерные для киберпреступников из Китая
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

О том, что экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) обнаружил новую хакерскую группировку Space Pirates, говорится в поступившем в РБК исследовании этого центра. Такое название она получила из-за строки «P1Rat» в используемом злоумышленниками коде и нацеленности некоторых атак на аэрокосмическую отрасль.

Это так называемая APT-группа (advanced persistent threat, термин кибербезопасности, означающий противника, обладающего современным уровнем специальных знаний и значительными ресурсами, которые позволяют ему создавать угрозу опасных кибератак), которая действует минимум с 2017 года. Ее ключевые интересы — шпионаж и кража конфиденциальной информации в том числе у российских организаций. Среди жертв, которых удалось выявить в ходе исследования угроз, — государственные учреждения и ИТ-департаменты, предприятия аэрокосмической и электроэнергетической отраслей в России, Грузии и Монголии.

Впервые активность группы была зафиксирована в конце 2019 года, когда одно из отечественных предприятий авиационно-космического сектора (какое — в исследовании не уточняется) получило фишинговое письмо с ранее не встречавшимся вредоносным программным обеспечением. В течение двух последующих лет специалисты PT ESC выявили еще четыре отечественные компании, в том числе две с госучастием, которые были скомпрометированы подобным образом. По оценке экспертов Positive Technologies, две атаки Space Pirates в России оказались успешными. В первом случае злоумышленники получили доступ как минимум к 20 серверам в корпоративной сети, где присутствовали около 10 месяцев. За это время они похитили более 1,5 тыс. внутренних документов, а также данные всех учетных записей сотрудников в одном из сетевых доменов. Во втором — атакующим удалось закрепиться в сети компании более чем на год, получить сведения о входящих в сеть компьютерах и установить свой вредоносный софт по крайней мере на 12 корпоративных узлов в трех различных регионах.

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Представители Positive Technologies предполагают, что группировка имеет азиатские корни: на своих ресурсах она использует китайский язык, а также различные инструменты, популярные среди азиатских хакеров.

Как рассказал руководитель отдела исследования угроз информационной безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов, в своем исследовании они видели много пересечений с инструментарием других группировок, при этом не было основных пересечений — по сетевой инфраструктуре, по тактикам и техникам. «Из этого можно сделать вывод, что в данном случае происходит работа новой группировки, которая использует в том числе и инструменты, характерные для атак других злоумышленников», — указал он. Представитель Positive Techonologies пояснил, что они только сейчас сделали заявление про новую группировку, поскольку лишь недавно завершили расследование.

Группировка Space Pirates возникла недавно и пока не описана в публичных источниках, рассказал РБК руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин, но в этой компании ее называют SpaceP1rates. По его словам, их Центр предотвращения киберугроз фиксировал активность этой группировки, среди ее основных жертв он также назвал госструктуры.

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Старший эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо согласен, что техника этой группировки похожа на используемую азиатскими злоумышленниками. «В целом, предприятия, связанные с критической инфраструктурой, — одни из многочисленных сфер интереса злоумышленников, в том числе говорящих на китайском. Подобные атаки обычно не массовые, а сложные и таргетированные, направленные на шпионаж. Такой тип атак может быть наиболее опасен, если злоумышленникам удастся получить доступ к интересующим их данным», — отметил эксперт.

Если анализировать тактику группы, то становится понятно, что большая часть применяемых инструментов используется сразу несколькими хакерскими группами, которые, как правило, относят к китайским, говорит руководитель отдела исследования сложных киберугроз компании Group-IB Анастасия Тихонова. По индустриальной принадлежности атакуемых объектов (госучреждения, оборонная и авиационная отрасль, телекоммуникационный сектор и т.д.) также можно предположить китайское происхождение группы. Тихонова подчеркнула, что с каждым годом становится все сложнее относить ту или иную кампанию к конкретной хакерской группе, так как злоумышленники редко используют уникальные инструменты, а чаще дорабатывают те, что ранее применяли их «коллеги по цеху». В то же время группы объединяются для отдельных кампаний и «перемешиваются» друг с другом.

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