Бизнес попросил смягчить требования к транспорту и одежде курьеров Москвы

Межрегиональная ассоциация курьерских служб просит власти доработать новые правила работы курьеров в Москве. Игроки рынка говорят, что малому бизнесу будет сложно соблюдать все требования за свой счет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) назвала часть требований московских властей к представителям служб доставки избыточными и предупредила о необходимости дополнительных расходов со стороны бизнеса на их выполнение. Об этом говорится в письмах ассоциации в комитеты Госдумы по транспорту и по малому и среднему предпринимательству, а также в Мосгордуму и уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве (копии писем есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель МАКС).

В обращениях ассоциация не привела оценок возможных затрат на выполнение требований, но выразила озабоченность перспективой дальнейшего развития курьерских компаний из сегмента малого и микробизнеса на территории столицы. «Важно не допустить роста стоимости услуг курьерской доставки, увеличения времени доставки, сокращения количества форматов экспресс-доставки ввиду возможного существенного увеличения издержек сервисов и сокращения количества исполнителей, занятых в секторе», — сообщили РБК в ассоциации.

Что требуют московские власти Дептранс Москвы 11 апреля утвердил приказ о стандартах работы курьерских сервисов. В нем содержатся требования к проверке личности, транспорта, внешнего вида, сумки курьера и развитию сопутствующей инфраструктуры. Для более простой адаптации бизнеса введение требований пройдет в три этапа: с 15 мая вступят в силу требования к внешнему виду курьеров (узнаваемая форма компании, обувь закрытого типа и т.д.), с 1 октября — необходимость иметь номер на транспорте и сумке, а также светоотражающие элементы на одежде и сумке, с 1 мая 2025 года — иметь на средствах индивидуальной мобильности (СИМы — электровелосипеды, электросамокаты и т.п.) передний и задний тормоза, звуковой сигнал, задний фонарь, боковые световозвращатели, а также использовать максимальную скорость на уровне 25 км/ч. Кроме того, как уже работающие сотрудники доставки, так и кандидаты на работу для получения личного цифрового ID должны будут регистрироваться в автоматизированной информационной системе правительства Москвы «Таксомотор», подтверждать личность и подлинность документов. Курьеры также будут обязаны пройти курс на знание правил безопасного вождения.

Какие риски видят доставщики

По оценке МАКС, курьеры используют порядка 30 тыс. частных СИМов. Чтобы оснастить их модулями интернета вещей для указанного в приказе ограничения скорости в медленных зонах, потребуются время, существенные финансовые расходы, которые, вероятнее всего, лягут на плечи курьеров, пишет ассоциация. Там также считают избыточным требование к регистрации номеров на транспорте, поскольку номера с данными о курьере и так будут размещены на их сумках. По словам Митюкова, это приведет к дополнительным издержкам как для самих курьеров, так и для сервисов доставки.

Также в МАКС назвали «избыточным на данном этапе» требование приказа предоставлять справку о несудимости для сотрудников доставки. Это удлинит и осложнит процесс устройства и адаптации новых курьеров: для резидентов России процедура будет занимать несколько дней, для иностранных граждан — неопределенное время. «Безусловно, данное требование может быть реализовано, но необходимо совместными усилиями продумать механизм», — отметил Митюков.

Кроме того, в ассоциации опасаются, что, если в дальнейшем для передачи данных о курьерах будет организована прямая интеграция между системами сервисов доставок, а также Единой региональной навигационно-информационной системой (ЕРНИС) Москвы и системой «Таксомотор», будут риски утечек и многомиллионных штрафов для бизнеса.

Замгендиректора службы доставки «Асв Армада» Эдуард Зиннуров отметил, что малый бизнес «и без того пострадал в предыдущие годы из-за роста цен на сырье, производство, топливо и других факторов», а приказ введет дополнительную нагрузку. «Мы однозначно будем вынуждены существенно увеличить расходы, и большой вопрос, насколько эта нагрузка для нас окажется посильной», — рассуждает Зиннуров. По словам руководителя «КБ им. Теслы» (производитель электровелосипедов) Дениса Неталиева, тем компаниям, которые используют дешевые китайские электровелосипеды, придется отказываться от них в пользу более дорогих и очень дефицитных «правильных» устройств. «Значительно вырастет стоимость доставки и ухудшится качество, потому что тут вопрос даже не в стоимости велосипеда, а в их отсутствии в нужном количестве. Но, полагаю, дептранс контролирует этот баланс, и внедрение будет растянуто во времени, оптимально — на два-три года», — надеется Неталиев.

В пресс-службе фудтех-сервисов «Яндекса» согласны, что повышать уровень безопасности курьерских доставок необходимо, но говорят, что некоторые пункты нового стандарта требуют значительной проработки, оценки и подготовки для реализации, что займет некоторое время и потребует большого объема ресурсов. Представитель «Вкусвилла» сообщил, что они уже внедряют новые формы контроля. «На наш взгляд, непростой пункт для реализации — регистрация всех курьеров в комплексной информационной системе. Потенциально это усложняет вхождение в профессию. Тем не менее сервисы такси уже проходили через это, и мы справимся», — оптимистичен он.

В дептрансе «понимают, что бизнесу нужно время для закупки и изготовления новых сумок, обновления и оснащения велосипедов техникой, проведения настройки и интеграции IT-систем и других изменений», ответили в его пресс-службе на запрос РБК. «Вместе с компаниями доставки мы будем создавать необходимые условия для работы курьеров: повышать уровень условий труда сотрудников, разрабатывать образовательные материалы, развивать необходимую инфраструктуру и повышать безопасность поездок», — добавили там.

РБК направил запросы в комитеты Госдумы по МСП, транспорту, в Мосгордуму и уполномоченному по защите прав предпринимателей Татьяне Минеевой.