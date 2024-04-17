 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

Бизнес попросил смягчить требования к транспорту и одежде курьеров Москвы

Курьеры выразили обеспокоенность новыми стандартами работы от дептранса Москвы
Межрегиональная ассоциация курьерских служб просит власти доработать новые правила работы курьеров в Москве. Игроки рынка говорят, что малому бизнесу будет сложно соблюдать все требования за свой счет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) назвала часть требований московских властей к представителям служб доставки избыточными и предупредила о необходимости дополнительных расходов со стороны бизнеса на их выполнение. Об этом говорится в письмах ассоциации в комитеты Госдумы по транспорту и по малому и среднему предпринимательству, а также в Мосгордуму и уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве (копии писем есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель МАКС).

В обращениях ассоциация не привела оценок возможных затрат на выполнение требований, но выразила озабоченность перспективой дальнейшего развития курьерских компаний из сегмента малого и микробизнеса на территории столицы. «Важно не допустить роста стоимости услуг курьерской доставки, увеличения времени доставки, сокращения количества форматов экспресс-доставки ввиду возможного существенного увеличения издержек сервисов и сокращения количества исполнителей, занятых в секторе», — сообщили РБК в ассоциации.

Что требуют московские власти

Дептранс Москвы 11 апреля утвердил приказ о стандартах работы курьерских сервисов. В нем содержатся требования к проверке личности, транспорта, внешнего вида, сумки курьера и развитию сопутствующей инфраструктуры. Для более простой адаптации бизнеса введение требований пройдет в три этапа: с 15 мая вступят в силу требования к внешнему виду курьеров (узнаваемая форма компании, обувь закрытого типа и т.д.), с 1 октября — необходимость иметь номер на транспорте и сумке, а также светоотражающие элементы на одежде и сумке, с 1 мая 2025 года — иметь на средствах индивидуальной мобильности (СИМы — электровелосипеды, электросамокаты и т.п.) передний и задний тормоза, звуковой сигнал, задний фонарь, боковые световозвращатели, а также использовать максимальную скорость на уровне 25 км/ч.

Кроме того, как уже работающие сотрудники доставки, так и кандидаты на работу для получения личного цифрового ID должны будут регистрироваться в автоматизированной информационной системе правительства Москвы «Таксомотор», подтверждать личность и подлинность документов. Курьеры также будут обязаны пройти курс на знание правил безопасного вождения.

Какие риски видят доставщики

По оценке МАКС, курьеры используют порядка 30 тыс. частных СИМов. Чтобы оснастить их модулями интернета вещей для указанного в приказе ограничения скорости в медленных зонах, потребуются время, существенные финансовые расходы, которые, вероятнее всего, лягут на плечи курьеров, пишет ассоциация. Там также считают избыточным требование к регистрации номеров на транспорте, поскольку номера с данными о курьере и так будут размещены на их сумках. По словам Митюкова, это приведет к дополнительным издержкам как для самих курьеров, так и для сервисов доставки.

Также в МАКС назвали «избыточным на данном этапе» требование приказа предоставлять справку о несудимости для сотрудников доставки. Это удлинит и осложнит процесс устройства и адаптации новых курьеров: для резидентов России процедура будет занимать несколько дней, для иностранных граждан — неопределенное время. «Безусловно, данное требование может быть реализовано, но необходимо совместными усилиями продумать механизм», — отметил Митюков.

Власти Москвы утвердили правила для транспорта и одежды курьеров
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Кроме того, в ассоциации опасаются, что, если в дальнейшем для передачи данных о курьерах будет организована прямая интеграция между системами сервисов доставок, а также Единой региональной навигационно-информационной системой (ЕРНИС) Москвы и системой «Таксомотор», будут риски утечек и многомиллионных штрафов для бизнеса.

Замгендиректора службы доставки «Асв Армада» Эдуард Зиннуров отметил, что малый бизнес «и без того пострадал в предыдущие годы из-за роста цен на сырье, производство, топливо и других факторов», а приказ введет дополнительную нагрузку. «Мы однозначно будем вынуждены существенно увеличить расходы, и большой вопрос, насколько эта нагрузка для нас окажется посильной», — рассуждает Зиннуров. По словам руководителя «КБ им. Теслы» (производитель электровелосипедов) Дениса Неталиева, тем компаниям, которые используют дешевые китайские электровелосипеды, придется отказываться от них в пользу более дорогих и очень дефицитных «правильных» устройств. «Значительно вырастет стоимость доставки и ухудшится качество, потому что тут вопрос даже не в стоимости велосипеда, а в их отсутствии в нужном количестве. Но, полагаю, дептранс контролирует этот баланс, и внедрение будет растянуто во времени, оптимально — на два-три года», — надеется Неталиев.

Власти предложили создать систему контроля работы курьеров
Технологии и медиа
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

В пресс-службе фудтех-сервисов «Яндекса» согласны, что повышать уровень безопасности курьерских доставок необходимо, но говорят, что некоторые пункты нового стандарта требуют значительной проработки, оценки и подготовки для реализации, что займет некоторое время и потребует большого объема ресурсов. Представитель «Вкусвилла» сообщил, что они уже внедряют новые формы контроля. «На наш взгляд, непростой пункт для реализации — регистрация всех курьеров в комплексной информационной системе. Потенциально это усложняет вхождение в профессию. Тем не менее сервисы такси уже проходили через это, и мы справимся», — оптимистичен он.

В дептрансе «понимают, что бизнесу нужно время для закупки и изготовления новых сумок, обновления и оснащения велосипедов техникой, проведения настройки и интеграции IT-систем и других изменений», ответили в его пресс-службе на запрос РБК. «Вместе с компаниями доставки мы будем создавать необходимые условия для работы курьеров: повышать уровень условий труда сотрудников, разрабатывать образовательные материалы, развивать необходимую инфраструктуру и повышать безопасность поездок», — добавили там.

РБК направил запросы в комитеты Госдумы по МСП, транспорту, в Мосгордуму и уполномоченному по защите прав предпринимателей Татьяне Минеевой.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков
курьер Дептранс приказ самокаты
Материалы по теме
Власти Москвы утвердили правила для транспорта и одежды курьеров
Бизнес
В Уфе рухнула стена дома после оставленной курьером коробки
Общество
Власти предложили создать систему контроля работы курьеров
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16 апр, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16 апр, 16:41
Reuters узнал, что Украина не получит все российские активы сразу Политика, 01:15
Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию Политика, 00:59
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек Политика, 00:32
Экс-полицейского обвинили в получении рекордной взятки в 5 млрд руб. Общество, 00:27
«Барселона» после удалений игрока и тренера уступила ПСЖ и вылетела из ЛЧ Спорт, 00:09
Чем примечательны парламентские выборы в Хорватии Политика, 00:00
Бизнес попросил смягчить требования к транспорту и одежде курьеров Москвы Технологии и медиа, 00:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Биржа предложила освободить торги газом от уплаты дополнительного НДПИ Бизнес, 00:00
Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций Политика, 00:00
В России заблокировали сайты Amazon Web Services и GoDaddy Технологии и медиа, 16 апр, 23:48
В ООН заявили об отсутствии возможности найти виновных в атаках на ЗАЭС Политика, 16 апр, 23:40
США отказались брать на себя «боевую роль» в конфликте России и Украины Политика, 16 апр, 23:12
В Пентагоне допустили захват Тайваня Китаем в случае поражения Украины Политика, 16 апр, 23:07
The Jerusalem Post узнала, что ЦАХАЛ определилась с ответом на удар Ирана Политика, 16 апр, 22:34