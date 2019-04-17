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Пассажиры рейса Москва — Махачкала выбрались на крыло самолета во Внуково
Выброс пламени из силовой установки произошел у самолета Utair, готовившегося к вылету из Внуково в Махачкалу. После этого несколько пассажиров через аварийный выход выбрались на крыло самолета

Видео: Ирина Ненина / Facebook

Несколько пассажиров рейса Москва — Махачкала, который должна была выполнить из аэропорта Внуково авиакомпания Utair, открыли аварийный выход самолета и вышли на правое крыло, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

По данным пресс-службы, таким действиям пассажиров предшествовал «выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя», который был спровоцирован срывом потока воздуха. Самолет в этот момент находился на взлетной полосе и готовился к взлету. ​

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«Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало», — заверили в авиакомпании, добавив, что покинувшие самолет пассажиры вернулись в салон по просьбе экипажа.

«Авиакомпания выполнит рейс на другом самолете согласно правилам», — добавили в Utair.

В пресс-службе Внуково не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

Авторы: Роман Кирьянов, Наталья Демченко
Теги: авиакомпания, Utair, пассажиры, Внуково
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