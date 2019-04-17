Несколько пассажиров рейса Москва — Махачкала, который должна была выполнить из аэропорта Внуково авиакомпания Utair, открыли аварийный выход самолета и вышли на правое крыло, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
По данным пресс-службы, таким действиям пассажиров предшествовал «выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя», который был спровоцирован срывом потока воздуха. Самолет в этот момент находился на взлетной полосе и готовился к взлету.
«Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало», — заверили в авиакомпании, добавив, что покинувшие самолет пассажиры вернулись в салон по просьбе экипажа.