Выброс пламени из силовой установки произошел у самолета Utair, готовившегося к вылету из Внуково в Махачкалу. После этого несколько пассажиров через аварийный выход выбрались на крыло самолета

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Несколько пассажиров рейса Москва — Махачкала, который должна была выполнить из аэропорта Внуково авиакомпания Utair, открыли аварийный выход самолета и вышли на правое крыло, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

По данным пресс-службы, таким действиям пассажиров предшествовал «выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя», который был спровоцирован срывом потока воздуха. Самолет в этот момент находился на взлетной полосе и готовился к взлету. ​

«Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало», — заверили в авиакомпании, добавив, что покинувшие самолет пассажиры вернулись в салон по просьбе экипажа.