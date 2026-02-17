 Перейти к основному контенту
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна

Минцифры разрешит провайдерам отключать интернет за отказ от оптоволокна
Проект Минцифры дает провайдерам право менять технологию абонентской линии с медной на оптоволоконную. Если абонент не даст доступ в помещение для замены, провайдер сможет приостановить оказание услуг, позже — расторгнуть договор
Фото: Patricia Perez R / Shutterstock
Фото: Patricia Perez R / Shutterstock

Минцифры предлагает разрешить операторам связи отключать домашний интернет, если абонент не отреагировал на уведомление о плановых работах по замене медных линий на оптоволокно. Об этом говорится в проекте постановления от 17 февраля, который вносит измененя в правила оказания услуг связи по передаче данных, телематических услуг и местной телефонной связи.

Под действие новых норм попадают более 1,1 тыс. операторов связи, оказывающих услуги местной телефонной связи, передачи данных и телематические услуги. По оценке ведомства, изменения затронут около 5,8 млн абонентов, которые до сих пор пользуются подключением по медным проводам.

Дума одобрила идею о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Документ наделяет провайдеров правом в одностороннем порядке менять технологию абонентской линии с медной на волоконно-оптическую. Оператор обязан направить пользователю уведомление о плановой замене линии не менее чем за 90 дней до начала работ. Абонент может согласовать с провайдером конкретную дату и время визита специалистов. Если абонент не предоставил доступ в помещение для замены линии или не обеспечил подключение оборудования к электропитанию, оператор получит право приостановить оказание услуг, а спустя шесть месяцев — расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Речь идет о модернизации сетей связи: современное оборудование и оптоволокно, в частности, технология GPON, позволяют обеспечить скорость доступа до 1 гигабита в секунду, подключение нескольких устройств без потери качества и одновременно предоставлять абоненту услуги интернета, телевидения и телефонии. Все затраты на себя должен взять провайдер, Минцифры оценивает их в более 3 млрд руб. за шесть лет. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Инициатива направлена на решение проблемы устаревания инфраструктуры. В документе сказано, что эксплуатация и аварийно-восстановительные работы на медных линиях обходятся операторам существенно дороже обслуживания оптики. Соотношение расходов оценивается как четыре к одному. Дальнейшее содержание устаревших сетей, по мнению авторов документа, ведет к удорожанию услуг для всех абонентов, поэтому переход на современные технологии необходим. Также это должно позволить обеспечить 97% домохозяйств интернетом до 2030 года.

