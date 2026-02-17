 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Haaretz рассказал, как автомобили стали инструментом слежки спецслужб

Израильская Toka разработала технологию, способную точно определять местоположение машины, отслеживать ее перемещение, получать доступ к камерам и микрофону. Это согласовали власти, разработки ведут еще две фирмы, пишет Haaretz
Фото: Lazy_Bear / Shutterstock
Фото: Lazy_Bear / Shutterstock

Израильские киберфирмы превращают автомобили в инструменты разведки, используя метод под названием CARINT, сообщает издание Haaretz.

Газета провела собственное расследование и выяснила, что как минимум три израильских компании в настоящее время работают в сфере CARINT — так называемой автомобильной разведки (сокращенно от Car Intelligence).

CARINT (Car Intelligence) — это технология сбора и анализа данных, генерируемых современными транспортными средствами, с целью наблюдения и обеспечения безопасности. Она обрабатывает данные GPS, Bluetooth, Wi-Fi, датчиков давления в шинах, критически важных и других систем автомобиля.

Система превращает информацию, связанную с транспортными средствами (например, данные датчиков, цифровые следы движения, данные с камер распознавания номеров и др.), в интеллектуальные выводы и оперативные решения. Она разработана компанией Rayzone Group и позиционируется как инструмент для выявления скрытых связей, отслеживания шаблонов передвижения и поддержки оперативных действий в реальном времени.

Дуров заявил о превращении Испании в «государство тотальной слежки»
Технологии и медиа
Павел Дуров (по центру)

Одна из таких компаний разработала «наступательный» инструмент, потенциально способный подключаться к микрофонам и камерам автомобиля. О какой фирме идет речь, Haaretz не уточняет, но напоминает, что ее расследование трехлетней давности выявило существование компании Toka, занимавшейся наступательной киберразведкой.

Соучредителями этой компании были бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак и бывший начальник киберподразделения Армии обороны (ЦАХАЛ) Ярон Розен. Фирма специализировалась на взломе камер видеонаблюдения, но, как показали документы, полученные тогда Haaretz, у нее уже к тому времени был продукт CARINT, объединявший данные с камер с информацией от автомобилей.

В то время сфера находилась на начальном этапе своего развития. Однако, по словам источников Haaretz в отрасли, с тех пор Toka расширила свой ассортимент, разработала и даже продала продукт, способный взламывать мультимедийные системы конкретного автомобиля, точно определять его местоположение и отслеживать его перемещения. Технология также может удаленно получать доступ к микрофону системы громкой связи, что позволяет подслушивать разговоры в машине. Она может и подключиться к камерам на приборной панели или во всем салоне.

По данным Haaretz, продукт был официально одобрен Министерством обороны Израиля, его разрешили презентовать нескольким потенциальным клиентам и в дальнейшем — продать. В Toka в ответ на запрос издания опровергли, что такая продукция продается.

В июле 2021 года несколько СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz, Les Echos и другие) сообщили, что власти ряда стран (Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Израиля, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды, Саудовской Аравии) следили за журналистами, политиками и активистами через их смартфоны с помощью шпионской программы Pegasus, разработанной израильской NSO Group. Программа позволяет обходить шифрование и получать полный контроль над телефоном, включая доступ к фотографиям, сообщениям, контактам, геолокации, камере и микрофону. Заражены могут быть устройства как на iOS, так и на Android. The New York Times (NYT) называла программу «самым мощным в мире кибероружием».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль слежка искусственный интеллект разведка
Материалы по теме
Дуров заявил о превращении Испании в «государство тотальной слежки»
Технологии и медиа
Супругов из Польши обвинили в слежке за российскими оппозиционерами
Политика
The Times раскрыла, как «недоступный» Джонсон вынудил MI6 изменить слежку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Обстановка перед встречей России, Украины и США в Женеве. Фоторепортаж Политика, 13:33 
Температуру в батареях Москвы повысили из-за похолодания Город, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 13:24
Кремль сообщил о поиске решения по энергетическому шантажу Венгрии Киевом Политика, 13:19
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вынужденно вернулся в аэропорт вылета Общество, 13:19
Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с Общество, 13:18
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В отеле на Пхукете рухнул лифт с шестью российскими туристами Общество, 13:15
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 13:13
Песков сообщил о закрытом формате переговоров в Женеве Политика, 13:11
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины Политика, 13:08
Экс-генерал США рассказал, как может выглядеть атака НАТО на Калининград Политика, 13:07
Арт, безвиз, лучший отель мира: зачем вам в Гонконг в 2026 году Стиль, 13:07
Как инвестировать 500 тыс. руб. в криптовалюту. Шесть стратегий Крипто, 13:02