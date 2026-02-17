Haaretz рассказал, как автомобили стали инструментом слежки спецслужб

Израильская Toka разработала технологию, способную точно определять местоположение машины, отслеживать ее перемещение, получать доступ к камерам и микрофону. Это согласовали власти, разработки ведут еще две фирмы, пишет Haaretz

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock

Израильские киберфирмы превращают автомобили в инструменты разведки, используя метод под названием CARINT, сообщает издание Haaretz.

Газета провела собственное расследование и выяснила, что как минимум три израильских компании в настоящее время работают в сфере CARINT — так называемой автомобильной разведки (сокращенно от Car Intelligence).

CARINT (Car Intelligence) — это технология сбора и анализа данных, генерируемых современными транспортными средствами, с целью наблюдения и обеспечения безопасности. Она обрабатывает данные GPS, Bluetooth, Wi-Fi, датчиков давления в шинах, критически важных и других систем автомобиля. Система превращает информацию, связанную с транспортными средствами (например, данные датчиков, цифровые следы движения, данные с камер распознавания номеров и др.), в интеллектуальные выводы и оперативные решения. Она разработана компанией Rayzone Group и позиционируется как инструмент для выявления скрытых связей, отслеживания шаблонов передвижения и поддержки оперативных действий в реальном времени.

Одна из таких компаний разработала «наступательный» инструмент, потенциально способный подключаться к микрофонам и камерам автомобиля. О какой фирме идет речь, Haaretz не уточняет, но напоминает, что ее расследование трехлетней давности выявило существование компании Toka, занимавшейся наступательной киберразведкой.

Соучредителями этой компании были бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак и бывший начальник киберподразделения Армии обороны (ЦАХАЛ) Ярон Розен. Фирма специализировалась на взломе камер видеонаблюдения, но, как показали документы, полученные тогда Haaretz, у нее уже к тому времени был продукт CARINT, объединявший данные с камер с информацией от автомобилей.

В то время сфера находилась на начальном этапе своего развития. Однако, по словам источников Haaretz в отрасли, с тех пор Toka расширила свой ассортимент, разработала и даже продала продукт, способный взламывать мультимедийные системы конкретного автомобиля, точно определять его местоположение и отслеживать его перемещения. Технология также может удаленно получать доступ к микрофону системы громкой связи, что позволяет подслушивать разговоры в машине. Она может и подключиться к камерам на приборной панели или во всем салоне.

По данным Haaretz, продукт был официально одобрен Министерством обороны Израиля, его разрешили презентовать нескольким потенциальным клиентам и в дальнейшем — продать. В Toka в ответ на запрос издания опровергли, что такая продукция продается.

В июле 2021 года несколько СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz, Les Echos и другие) сообщили, что власти ряда стран (Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Израиля, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды, Саудовской Аравии) следили за журналистами, политиками и активистами через их смартфоны с помощью шпионской программы Pegasus, разработанной израильской NSO Group. Программа позволяет обходить шифрование и получать полный контроль над телефоном, включая доступ к фотографиям, сообщениям, контактам, геолокации, камере и микрофону. Заражены могут быть устройства как на iOS, так и на Android. The New York Times (NYT) называла программу «самым мощным в мире кибероружием».