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Маск дал совет основателю Twitter о работе соцсети

Основатель Twitter Джек Дорси спросил у Илона Маска о том, что бы он сделал, если бы возглавлял компанию. СЕО Tesla и SpaceX предложил улучшить идентификацию ботов, которые маскируются под реальные аккаунты
Джек Дорси (Фото: Cole Burston / Bloomberg)

Создатель Twitter Джек Дорси во время совещания с сотрудниками компании созвонился по видеосвязи с CEO Tesla и SpaceX Илоном Маском и спросил у него совета по улучшению работы соцсети. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на выложенный сотрудницей Twitter ролик.

«Если бы вы возглавляли Twitter, что бы вы сделали?» — обратился Дорси к Маску. СЕО Tesla ответил, что, по его мнению, было бы полезно различить реальных пользователей и ботов, которые под них маскируются. «[Пользователям непонятно], это реальный человек или сеть ботов, или что-то вроде армии троллей», — пояснил Маск. Он добавил, что пользователи выступают против манипуляций со стороны «различных заинтересованных групп».

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Как отмечает Bloomberg, Маск, владелец одного из самых популярных аккаунтов соцсети (у него 30,7 млн подписчиков, миллиардер регулярно общается с другими пользователями), часто сталкивается с «беспощадной критикой» со стороны группы пользователей, которые публикуют негативные твиты с хештегом TSLAQ (тикер Tesla на бирже с буквой Q: ее добавляют к названиям компаний, которые проходят процедуру банкротства).

В середине января Дорси в ходе ответов на вопросы пользователей для The Wired заявил, что в Twitter, вероятно, никогда не появится возможность редактировать сообщения, о которой его неоднократно просили.

Он пояснил, что Twitter начинал работу как сервис для общения через SMS-сообщения. «А как вы знаете, когда отправил сообщение, его уже не вернуть. Мы хотели сохранить этот вайб, это ощущение из ранних дней», — сказал он.

Несмотря на то что за годы сервис эволюционировал, Дорси считает, что невозможность редактировать сообщения является неотъемлемым аспектом платформы. Так, это позволяет ретвитить и цитировать записи других людей, не опасаясь, что в будущем они изменят свой текст.

О том, что возможность редактирования не помешала бы в Twitter, написал Маск в апреле 2019, после того как опечатался в сообщении.

Автор: Артём Губенко
Теги: Илон Маск, Twitter
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