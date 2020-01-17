Маск дал совет основателю Twitter о работе соцсети

Основатель Twitter Джек Дорси спросил у Илона Маска о том, что бы он сделал, если бы возглавлял компанию. СЕО Tesla и SpaceX предложил улучшить идентификацию ботов, которые маскируются под реальные аккаунты

Джек Дорси (Фото: Cole Burston / Bloomberg)

Создатель Twitter Джек Дорси во время совещания с сотрудниками компании созвонился по видеосвязи с CEO Tesla и SpaceX Илоном Маском и спросил у него совета по улучшению работы соцсети. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на выложенный сотрудницей Twitter ролик.

«Если бы вы возглавляли Twitter, что бы вы сделали?» — обратился Дорси к Маску. СЕО Tesla ответил, что, по его мнению, было бы полезно различить реальных пользователей и ботов, которые под них маскируются. «[Пользователям непонятно], это реальный человек или сеть ботов, или что-то вроде армии троллей», — пояснил Маск. Он добавил, что пользователи выступают против манипуляций со стороны «различных заинтересованных групп».

Как отмечает Bloomberg, Маск, владелец одного из самых популярных аккаунтов соцсети (у него 30,7 млн подписчиков, миллиардер регулярно общается с другими пользователями), часто сталкивается с «беспощадной критикой» со стороны группы пользователей, которые публикуют негативные твиты с хештегом TSLAQ (тикер Tesla на бирже с буквой Q: ее добавляют к названиям компаний, которые проходят процедуру банкротства).