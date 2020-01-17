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Mail.ru Group заработала на приложениях больше владельцев Angry Birds

По итогам 2019 года Mail.ru Group стала третьим по доходам разработчиком мобильных приложений в Европе, подсчитали аналитики App Annie. Годом ранее она поставила интернет-компанию только на пятое место
Фото: Максим Шеметов / Reuters

По итогам 2019 года в тройке европейских разработчиков мобильных приложений с наибольшими доходами оказались две компании с российскими корнями, следует из данных аналитической компании App Annie, предоставленных РБК.

По итогам 2018-го в первой тройке находились финская Supercell, вологодская Playrix и финская Rovio, создатель игры Angry Birds. В 2019 году Supercell и Playrix сохранили свои позиции, а Rovio уступила место Mail.ru Group. Годом ранее российская интернет-компания была на пятом месте, уступив помимо Rovio еще и польской Huuuge Games.

Представитель Mail.ru Group назвал ключевым драйвером роста выручки в сегменте разработок доходы от мобильных игр своего бренда My.Games, он объединяет, в частности, такие игры, как экономическая стратегия Hustle Castle, шутер о выживании и зомби-апокалипсисе Left to Survive, онлайн-симулятор боя WarRobots.

Сами доходы разработчиков App Annie не раскрывает. Представитель Mail.ru Group также отказался назвать выручку от разработки мобильных приложений.

В последней доступной отчетности интернет-компании указано, что в третьем квартале 2019 года выручка в сегменте «Игры» достигла 7,7 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее, за девять месяцев — 22 млрд руб. (+23%). Но это общий доход от игр как на мобильных устройствах, так и на декстопах. Данных за весь 2019 год пока нет.

Выручка Rovio в сегменте игр в третьем квартале 2019 года составила €66,4 млн (примерно 4,6 млрд руб.), за девять месяцев — €198,1 млн (около 13,6 млрд руб.).

По словам представителя Mail.ru Group, 69% выручки игрового направления в третьем квартале 2019 года пришлось на международные рынки. Именно они, по мнению компании, и обеспечили ей третье место в рейтинге App Annie. Причинами роста игрового сегмента послужили «комплексная мировая экспансия и стабильное пополнение портфеля компании новыми играми», заявил представитель Mail.ru Group. В 2019 году интернет-компания, в частности, приобрела игровые студии Panzerdog из Калининграда и Swag Masha из Белоруссии.

Как App Annie считает доходы разработчиков

В своем рейтинге компания учитывает доходы разработчиков от платных загрузок в App Store и Google Play, а также затраты пользователей внутри приложений, но рекламную выручку приложений аналитики не учитывают.

В 2019 году затраты российских рекламодателей на размещение рекламы в мобильных приложениях выросли на 12–15%, до 105 млрд руб., оценивает входящее в группу Dentsu Aegis Network агентство People & Screens.

Как зарабатывают разработчики мобильных игр

Траты пользователей на платные мобильные игры (считаются играми премиум-класса) можно условно разделить на непосредственно покупку приложений и внутриигровые траты, объясняет продюсер разработчика игр Pixonic Максим Фомичев. Уже после покупки приложения пользователь может купить дополнительные игровые товары: персонажей, обмундирование для них, какие-либо бонусы, игровую валюту. Другая модель заработка — всевозможные подписки, когда за ежемесячную плату пользователь получает VIP-статус, дающий бонусы, рассказывает Фомичев. По его словам, в таких приложениях, как правило, нет рекламы.

Другая категория мобильных приложений — игры, которые пользователь может скачать бесплатно. Их разработчики, как и создатели премиальных игр, получают большую часть доходов от внутриигровых покупок, однако около 10–20% им приносит реклама, рассказал основатель разработчика продуктов и сервисов для игровой индустрии WN Media Group Павел Ряйкконен. Отдельной категорией он назвал hypercasual-игры (без сюжета, с максимально простым управлением) — заработок таким приложениям почти на 100% приносит реклама.

В 2019 году глобальные доходы от мобильных игр составили, по данным App Annie, 72% от общей выручки всех приложений, или $86,4 млрд. Игры для смартфонов заработали в 2019 году на 4% больше, чем игры для консолей, а к 2022 году этот разрыв вырастет до 10%, прогнозируют аналитики Newzoo. Такую тенденцию Максим Фомичев объясняет тем, что мобильные игры ориентированы на более широкую аудиторию: они не требуют особых навыков и не нуждаются в дополнительном оборудовании, например в приставке и джойстике.

Авторы: Елизавета Ефимович, Александра Посыпкина
Теги: Mail.Ru Group, App Annie, разработчик приложений, успех
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