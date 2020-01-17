Mail.ru Group заработала на приложениях больше владельцев Angry Birds

По итогам 2019 года Mail.ru Group стала третьим по доходам разработчиком мобильных приложений в Европе, подсчитали аналитики App Annie. Годом ранее она поставила интернет-компанию только на пятое место

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По итогам 2019 года в тройке европейских разработчиков мобильных приложений с наибольшими доходами оказались две компании с российскими корнями, следует из данных аналитической компании App Annie, предоставленных РБК.

По итогам 2018-го в первой тройке находились финская Supercell, вологодская Playrix и финская Rovio, создатель игры Angry Birds. В 2019 году Supercell и Playrix сохранили свои позиции, а Rovio уступила место Mail.ru Group. Годом ранее российская интернет-компания была на пятом месте, уступив помимо Rovio еще и польской Huuuge Games.

Представитель Mail.ru Group назвал ключевым драйвером роста выручки в сегменте разработок доходы от мобильных игр своего бренда My.Games, он объединяет, в частности, такие игры, как экономическая стратегия Hustle Castle, шутер о выживании и зомби-апокалипсисе Left to Survive, онлайн-симулятор боя WarRobots.

Сами доходы разработчиков App Annie не раскрывает. Представитель Mail.ru Group также отказался назвать выручку от разработки мобильных приложений.

В последней доступной отчетности интернет-компании указано, что в третьем квартале 2019 года выручка в сегменте «Игры» достигла 7,7 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее, за девять месяцев — 22 млрд руб. (+23%). Но это общий доход от игр как на мобильных устройствах, так и на декстопах. Данных за весь 2019 год пока нет.