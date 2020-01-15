Затраты россиян на мобильные приложения в 2019 году превысили $1 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 12:16
Путин попросил правительство временно исполнять свои обязанности Политика, 19:36 Суд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб. Общество, 19:34 Кремль опубликовал указ об отставке правительства Политика, 19:27 Что случилось за день. Главные новости РБК Политика, 19:22 Мишустин согласился занять должность премьер-министра Политика, 19:16 Путин предложил Мишустина на пост премьер-министра Политика, 19:11 Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца Общество, 19:07 Намеченное на четверг заседание правительства отменили после его отставки Политика, 19:04 Российские биатлонистки не попали в топ-30 на этапе Кубка мира Спорт, 19:02 Кадыров временно передал свои полномочия главе правительства Чечни Общество, 18:53 Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти Мнение, 18:53 НОВАТЭК удвоил поставки СПГ за рубеж Бизнес, 18:46 Мутко впервые обозначил статус Госсовета после послания Путина Политика, 18:45 Кокорин в «Фейеноорде», Соболев — в «Динамо». Возможные трансферы РПЛ Спорт, 18:43
Технологии и медиа ,  
0 

Затраты россиян на мобильные приложения в 2019 году превысили $1 млрд

Расходы россиян на мобильные приложения увеличились в 2019 году на 40%, превысив $1 млрд, подсчитали аналитики App Annie. По общему числу скачиваний приложений Россия занимает шестое место в мире
Фото: Максим Стулов / ТАСС

В 2019 году россияне потратили на загрузку мобильных приложений и покупки внутри них $1,06 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщила в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка аналитическая компания App Annie (есть в распоряжении РБК). Объем мирового рынка мобильных приложений вырос до $120 млрд. Доля России, таким образом, приблизилась к 0,9%.

Больше всего на мобильные приложения тратят в Китае: в 2019 году расходы там приблизились к $90 млрд, увеличившись за отчетный период почти в три раза. На Китай приходится около 75% всего мирового рынка.

В своих расчетах App Annie учитывала все затраты пользователей на покупку приложений как в App Store, так и в Google Play, а также затраты пользователей внутри приложений. При этом доходы разработчиков приложений от рекламы App Annie не указывает.

Россияне в прошлом году скачали 5,1 млрд как платных, так и бесплатных приложений, уточняет App Annie. По ее данным, Россия оказалась на шестом месте по числу скачиваний за год — ее опередили Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия.

Самый большой доход у мобильных игр

Мобильные игры принесли своим разработчикам наибольшие доходы, отмечает App Annie. Затраты пользователей со всего мира на игры составили 72% от суммы всех покупок в магазинах мобильных приложений. Эта тенденция актуальна и для России, однако сегментированных данных по затратам россиян на мобильные приложения пока нет.

На данный момент известен лишь рекордсмен по скачиваниям в России среди мобильных игр — по версии App Annie, это игра-головоломка Color Bump 3D от разработчика Good Job Games. При этом больше всего денег российские пользователи потратили в ролевой диалоговой игре «Великий Султан» китайского разработчика Mechanist. Доходы разработчиков App Annie не раскрывает.

Половина времени принадлежит соцсетям

На соцсети и мессенджеры приходится 50% времени, которое пользователи в целом проводят в мобильных приложениях, констатирует App Annie, подчеркивая, что это общемировая тенденция. В России общее время, проведенное в мобильных приложениях, составляет, по подсчетам App Annie, 2,5 часа в сутки. Следовательно, около 1 часа 25 минут россияне проводят в соцсетях.

Наиболее скачиваемым мобильным приложением и самым популярным мессенджером по итогам 2019 года в России стал WhatsApp, принадлежащий американской Facebook.

Данные российской исследовательской компании Mediascope подтверждают популярность WhatsApp в России. В октябре 2019 года WhatsApp, как и в предыдущие месяцы, был самым популярным сервисом на мобильных устройствах. Его среднесуточная всероссийская аудитория в октябре составляла 24 млн человек старше 12 лет (учитываются пользователи как приложения, так и мобильной версии сайта). На втором месте — «ВКонтакте» с ежедневной всероссийской аудиторией 17,7 млн человек старше 12 лет.

Самой быстрорастущей, по информации App Annie, оказалась соцсеть для съемки и просмотра коротких видео Tik Tok, принадлежащая китайскому разработчику ByteDance. В 2019 году россияне стали проводить в Tik Tok на 860% больше времени — в целом 55 млн часов за год. Общая аудитория Tik Tok по данным на декабрь 2019 года достигла 146,3 млн пользователей, на втором месте по численности среди них россияне — они составляют 8,6% от общей аудитории, или 12,6 млн пользователей. На первом месте — американцы. Их показатели — 27,3% от общей аудитории, или 39,9 млн пользователей.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: App Annie, мобильные приложения, WhatsApp
Материалы по теме
СМИ узнали о «новогоднем вирусе» в WhatsApp
Технологии и медиа
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Технологии и медиа
WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter