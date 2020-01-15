Затраты россиян на мобильные приложения в 2019 году превысили $1 млрд

Расходы россиян на мобильные приложения увеличились в 2019 году на 40%, превысив $1 млрд, подсчитали аналитики App Annie. По общему числу скачиваний приложений Россия занимает шестое место в мире

Фото: Максим Стулов / ТАСС

В 2019 году россияне потратили на загрузку мобильных приложений и покупки внутри них $1,06 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщила в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка аналитическая компания App Annie (есть в распоряжении РБК). Объем мирового рынка мобильных приложений вырос до $120 млрд. Доля России, таким образом, приблизилась к 0,9%.

Больше всего на мобильные приложения тратят в Китае: в 2019 году расходы там приблизились к $90 млрд, увеличившись за отчетный период почти в три раза. На Китай приходится около 75% всего мирового рынка.

В своих расчетах App Annie учитывала все затраты пользователей на покупку приложений как в App Store, так и в Google Play, а также затраты пользователей внутри приложений. При этом доходы разработчиков приложений от рекламы App Annie не указывает.

Россияне в прошлом году скачали 5,1 млрд как платных, так и бесплатных приложений, уточняет App Annie. По ее данным, Россия оказалась на шестом месте по числу скачиваний за год — ее опередили Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия.