Затраты россиян на мобильные приложения в 2019 году превысили $1 млрд

Самый большой доход у мобильных игр
Мобильные игры принесли своим разработчикам наибольшие доходы, отмечает App Annie. Затраты пользователей со всего мира на игры составили 72% от суммы всех покупок в магазинах мобильных приложений. Эта тенденция актуальна и для России, однако сегментированных данных по затратам россиян на мобильные приложения пока нет.
На данный момент известен лишь рекордсмен по скачиваниям в России среди мобильных игр — по версии App Annie, это игра-головоломка Color Bump 3D от разработчика Good Job Games. При этом больше всего денег российские пользователи потратили в ролевой диалоговой игре «Великий Султан» китайского разработчика Mechanist. Доходы разработчиков App Annie не раскрывает.
Половина времени принадлежит соцсетям
На соцсети и мессенджеры приходится 50% времени, которое пользователи в целом проводят в мобильных приложениях, констатирует App Annie, подчеркивая, что это общемировая тенденция. В России общее время, проведенное в мобильных приложениях, составляет, по подсчетам App Annie, 2,5 часа в сутки. Следовательно, около 1 часа 25 минут россияне проводят в соцсетях.
Наиболее скачиваемым мобильным приложением и самым популярным мессенджером по итогам 2019 года в России стал WhatsApp, принадлежащий американской Facebook.
Данные российской исследовательской компании Mediascope подтверждают популярность WhatsApp в России. В октябре 2019 года WhatsApp, как и в предыдущие месяцы, был самым популярным сервисом на мобильных устройствах. Его среднесуточная всероссийская аудитория в октябре составляла 24 млн человек старше 12 лет (учитываются пользователи как приложения, так и мобильной версии сайта). На втором месте — «ВКонтакте» с ежедневной всероссийской аудиторией 17,7 млн человек старше 12 лет.
Самой быстрорастущей, по информации App Annie, оказалась соцсеть для съемки и просмотра коротких видео Tik Tok, принадлежащая китайскому разработчику ByteDance. В 2019 году россияне стали проводить в Tik Tok на 860% больше времени — в целом 55 млн часов за год. Общая аудитория Tik Tok по данным на декабрь 2019 года достигла 146,3 млн пользователей, на втором месте по численности среди них россияне — они составляют 8,6% от общей аудитории, или 12,6 млн пользователей. На первом месте — американцы. Их показатели — 27,3% от общей аудитории, или 39,9 млн пользователей.