Эксперты назвали наиболее подверженные кибератакам отрасли России

По данным Центра, созданного приказом директора ФСБ, чаще всего организаторы кибератак, нацеленных на хищение информации, пытаются украсть секреты оборонных, в том числе ракетно-космических предприятий

Больше всего кибератак, которые в итоге были отражены, в текущем году были направлены против ракетно-космической, оборонной и химической отраслей, сообщил замдиректора созданного приказом директора ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов, передает «РИА Новости».

«Именно там злоумышленники ищут любую возможность получить закрытую информацию, в том числе информацию, составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну», — сказал он.

По его словам, крупных инцидентов, способных повлиять на госструктуры России, в 2019 году не было. За год было направлено 182 уведомления об уязвимостях, благодаря чему удалось предотвратить угрозу объектам «критической инфраструктуры», в том числе находящимся за рубежом, добавил Мурашов.

По его словам, основные центры распространения вредоносного программного обеспечения и управления используемыми при атаках бот-сетями расположены за пределами России, а потому НКЦКИ активно взаимодействует с аналогичными структурами других стран. В результате с начала 2019 году удалось пресечь деятельность 12 тыс. зарубежных ресурсов, используемых для проведения кибератак в отношении России.

Мурашов также сообщил, что целью примерно трети всех атак в 2019 году было хищение не информации, а денег. «По-прежнему миром правят деньги, а злоумышленники стремятся заработать их за счет других», — сказал замглавы НКЦКИ (цитата по ТАСС).