ФСБ создала центр для борьбы с компьютерными инцидентами

Директора ФСБ России Александр Бортников подписал приказ о создании Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) является составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты», — говорится в документе.

Центр возглавит заместитель руководителя Научно-технического центра — начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.

Организация сможет привлекать к работе профильные организации и экспертов. За информационно-аналитическое, организационное и материальное обеспечение новой структуры будет отвечать центр защиты информации и спецсвязи ФСБ.

Ранее спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков допустил, что в России появятся суды, специализирующиеся на делах в сфере социальных сетей и цифрового права. «Практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм», — отметил он.