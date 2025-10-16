 Перейти к основному контенту
Глава OpenAI объяснил предстоящее появление эротики в ChatGPT

Сэм Альтман сообщил, что OpenAI старается относиться «к взрослым пользователям как к взрослым», поэтому компания добавит эротику в ChatGPT. При этом Альтман обратил внимание, что принцип свободы распространяется не на все
Сэм Альтман
Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Сообщение о предстоящем добавлении эротического контента в нейросеть ChatGPT вызвало резонанс, но OpenAI планирует предоставить людям больше свободы в использовании искусственного интеллекта. Об этом заявил глава компании Сэм Альтман в социальной сети Х.

«[Пост] о предстоящих изменениях в ChatGPT вызвал гораздо больший резонанс из-за эротики, чем я ожидал! Он должен был стать лишь одним из примеров того, как мы предоставляем взрослым пользователям больше свободы», — написал он.

По его словам, компания «заботится» о том, чтобы «к взрослым пользователям относились как к взрослым». «Поскольку ИИ становится все более важным в жизни людей, предоставление людям большей свободы в использовании ИИ по своему усмотрению является важной частью нашей миссии», — добавил он.

Альтман отметил, что этот принцип не распространяется на все действующие ограничения. «Мы по-прежнему не позволим ничего, что причиняет вред другим, и будем относиться к пользователям, у которых есть проблемы с психическим здоровьем, совершенно иначе», — подчеркнул он.

При этом глава OpenAI объяснил, что компания «не является моральной полицией мира» и планирует установить соответствующие границы по аналогии с тем, как это делается с возрастным рейтингом фильмов.

14 октября Альтман написал в X о планирующемся добавлении эротического контента в ChatGPT. «В декабре по мере более полного внедрения возрастного ценза и в рамках нашего принципа «относитесь к взрослым пользователям как к взрослым» мы разрешим еще больше, например, эротику для верифицированных взрослых», — уточнил он.

В августе The Wall Street Journal сообщала, что нейросеть ChatGPT в последние годы стала чаще делать бредовые и ложные утверждения и постепенно «сводить с ума» пользователей. OpenAI заявила, что эта проблема встречается редко. Представитель компании Ник Терли заверил, что корпорация относится к вопросу серьезно и консультируется с врачами в ходе разработки.

