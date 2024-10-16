В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой

Большинство жалоб связано с соединением с App Store (81%), воспроизведением музыки в Apple Music (80%) и платежами через Apple Pay (69%). У пользователей в России также не работает App Store

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой, следует из данных Downdetector.

Пользователи столкнулись с проблемами в работе App Store, Apple Pay и Apple Music. Большинство жалоб связано с соединением с App Store (81%), воспроизведением музыки в Apple Music (80%) и платежами через Apple Pay (69%).

Пользователи также пожаловались на трудности с авторизацией.

Большинство жалоб поступило на работу App Store — более 3,6 тыс.

Кроме того, сбой наблюдается у службы поддержки Apple Support, в основном — на iPhone (85% жалоб).

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У пользователей в России также возникли проблемы с работой App Store, следует из данных DownRadar и «Сбой.рф». Большинство жалоб поступило из Москвы (32%), еще 8% — из Санкт-Петербурга, 6% — из Краснодарского края. Проблемы связаны с загрузкой магазина приложений.