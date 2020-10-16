YouTube объявил о новом витке борьбы с теориями заговоров про педофилию

Речь идет от конспирологических теориях QAnon и Pizzagate, сторонники которых считают руководство американских демократов служителями Сатаны и причастными к международной сети педофилов

Фото: Скотт Олсон / Getty Images

Видеохостинг YouTube расширит ограничения для контента, связанного с распространением теорий заговоров. Об этом говорится в опубликованном в официальном блоге YouTube заявлении.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в наших усилиях по обузданию ненависти и притеснений, удаляя больше контента о теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире», — говорится в сообщении видеохостинга.

YouTube будет активнее работать над четырьмя политиками: удаление оскорбительного контента, сокращение распространения вредоносной информации, вознаграждение надежных авторов и повышения авторитета мнений.

Речь идет, прежде всего, о таких теориях заговора как QAnon и Pizzagate. Два года назад YouTube обновил систему рекомендаций, что привело к снижению просмотров вредоносных видео о QAnon на 80%. Кроме того, хостинг удалил несколько десятков тысяч роликов и закрыл сотни каналов, посвященных теории заговоров QAnon.