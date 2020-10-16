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Технологии и медиа ,  
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YouTube объявил о новом витке борьбы с теориями заговоров про педофилию

Речь идет от конспирологических теориях QAnon и Pizzagate, сторонники которых считают руководство американских демократов служителями Сатаны и причастными к международной сети педофилов
Фото:Скотт Олсон / Getty Images
Фото: Скотт Олсон / Getty Images

Видеохостинг YouTube расширит ограничения для контента, связанного с распространением теорий заговоров. Об этом говорится в опубликованном в официальном блоге YouTube заявлении.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в наших усилиях по обузданию ненависти и притеснений, удаляя больше контента о теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире», — говорится в сообщении видеохостинга.

YouTube будет активнее работать над четырьмя политиками: удаление оскорбительного контента, сокращение распространения вредоносной информации, вознаграждение надежных авторов и повышения авторитета мнений.

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Речь идет, прежде всего, о таких теориях заговора как QAnon и Pizzagate. Два года назад YouTube обновил систему рекомендаций, что привело к снижению просмотров вредоносных видео о QAnon на 80%. Кроме того, хостинг удалил несколько десятков тысяч роликов и закрыл сотни каналов, посвященных теории заговоров QAnon.

Расширяя свои ограничения, YouTube отмечает, что значение имеет контекст, в котором упоминается запрещенная информация. В частности, освещение теорий заговоров в новостях или обсуждение их без оправдания насилия допускаются.

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Фото:Lucy Nicholson / Reuters

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QAnon — популярная в США теория заговора, распространяемая с 2017 года. Согласно ей американский президент Дональд Трамп вместе с людьми из своего ближнего круга намерен разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую вовлечены поклоняющиеся Сатане лидеры Демократической партии США и американские знаменитости.

Теория заговора под названием Pizzagate получила распространение во время предвыборной президентской гонки 2016 года. Она основывалась на опубликованной на Wikileaks переписке главы предвыборного штаба кандидата Хиллари Клинтон Джона Подесты с владельцем пиццерии Comet Ping Pong в Вашингтоне. Сторонники этой теории полагают, что Клинтон связана с тайной организацией педофилов.

Автор
Михаил Котляр
YouTube теория заговора контент США
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