Эксперты предложили ввести в России нормы «цифрового ГТО»

В НИУ ВШЭ предложили массово тестировать россиян на цифровые навыки: скорость печати, умение пользоваться соцсетями и др. К концу 2024-го 40% населения должны владеть знаниями в сфере цифровой грамотности

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Институт «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» поддержал идею развития в России «цифрового ГТО» — проекта по тестированию навыков работы граждан с цифровыми технологиями. Об этом говорится в докладе института о национальных целях развития «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития» (есть в распоряжении РБК). По версии его авторов, низкий уровень владения цифровыми навыками является одним из барьеров массового внедрения подобных сервисов, в том числе в здравоохранении, образовании и ЖКХ.

По оценке Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на начало этого года только 24% населения страны старше 15 лет владело базовыми цифровыми навыками, у еще 12% уровень был выше базового. Показатель оказался гораздо ниже, чем в большинстве европейских стран, где среди лидеров были Нидерланды (30% и 50%, соответственно), Финляндия (26% и 50%) и Великобритания (25% и 49%).

Название «цифровое ГТО» отсылает к советской практике сдачи нормативов ГТО («готов к труду и обороне»), ВШЭ предлагает расшифровывать аббревиатуру как «готов к труду и обучению». Впервые проект упоминался в материалах нацпрограммы «Цифровая экономика» еще в 2018 году. Тогда предполагалось, что государство будет выдавать персональные цифровые сертификаты на обучение детей и взрослых компетенциям цифровой экономики, планировалось, что сдача «цифрового ГТО» будет давать преимущества при поступлении в вузы. Как пояснил директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудников, участникам «цифрового ГТО» предлагается набор практических заданий на выявление уровня базовых цифровых навыков: уверенное пользование соцсетям, скорость печати, поиск информации на время и простой тест по программированию.

Но каким образом граждане должны повышать уровень своей цифровой грамотности, в докладе не указано. По словам Рудникова, одним из наиболее эффективным механизмов могут стать специализированные образовательные онлайн-платформы, создаваемые либо за счет бюджетных средств, либо с привлечением государственного софинансирования.