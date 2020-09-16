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Технологии и медиа ,  
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Эксперты предложили ввести в России нормы «цифрового ГТО»

В НИУ ВШЭ предложили массово тестировать россиян на цифровые навыки: скорость печати, умение пользоваться соцсетями и др. К концу 2024-го 40% населения должны владеть знаниями в сфере цифровой грамотности
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Институт «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» поддержал идею развития в России «цифрового ГТО» — проекта по тестированию навыков работы граждан с цифровыми технологиями. Об этом говорится в докладе института о национальных целях развития «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития» (есть в распоряжении РБК). По версии его авторов, низкий уровень владения цифровыми навыками является одним из барьеров массового внедрения подобных сервисов, в том числе в здравоохранении, образовании и ЖКХ.

По оценке Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на начало этого года только 24% населения страны старше 15 лет владело базовыми цифровыми навыками, у еще 12% уровень был выше базового. Показатель оказался гораздо ниже, чем в большинстве европейских стран, где среди лидеров были Нидерланды (30% и 50%, соответственно), Финляндия (26% и 50%) и Великобритания (25% и 49%).

Название «цифровое ГТО» отсылает к советской практике сдачи нормативов ГТО («готов к труду и обороне»), ВШЭ предлагает расшифровывать аббревиатуру как «готов к труду и обучению». Впервые проект упоминался в материалах нацпрограммы «Цифровая экономика» еще в 2018 году. Тогда предполагалось, что государство будет выдавать персональные цифровые сертификаты на обучение детей и взрослых компетенциям цифровой экономики, планировалось, что сдача «цифрового ГТО» будет давать преимущества при поступлении в вузы. Как пояснил директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудников, участникам «цифрового ГТО» предлагается набор практических заданий на выявление уровня базовых цифровых навыков: уверенное пользование соцсетям, скорость печати, поиск информации на время и простой тест по программированию.

Но каким образом граждане должны повышать уровень своей цифровой грамотности, в докладе не указано. По словам Рудникова, одним из наиболее эффективным механизмов могут стать специализированные образовательные онлайн-платформы, создаваемые либо за счет бюджетных средств, либо с привлечением государственного софинансирования.

Путин подписал новый июльский указ о целях России до 2030 года. Главное
Экономика
Владимир Путин

В федеральном проекте «Кадры и образование» нацпрограммы «Цифровая экономика» указывается, до конца 2020 года должна заработать система сертификатов на обучение населения компетенциям цифровой экономики и к концу 2024-го подобное обучение должны пройти 10 млн человек. К этому же сроку 40% населения России должны обладать цифровыми навыками (в конце 2018 года показатель составлял 26%). Однако финансирование на эти мероприятия не предусматривалось. Сейчас в программе заложены затраты из федерального бюджета в размере 47,2 млрд руб. на создание на базе вузов сети центров цифровой трансформации университетов («Цифровой университет»), международных научно-методических центров в области информатики, математики и технологий, а также центров ускоренной подготовки специалистов в области ИТ.

Как пояснил представитель АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной программы), целевой показатель 10 млн человек включает не только повышение грамотности населения, но и обучение чиновников, выделение бюджетных мест в университетах по программам, связанным с цифровизацией. В то же время собеседник РБК, близкий к АНО, говорит, что целевые показатели проекта «Кадры и образование» в ближайшее время могут пересмотреть.

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Зачем увеличивать цифровую грамотность

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о пяти национальных целях развития страны до 2030 года, включающий пункт о цифровой трансформации.  По оценке института «Центр развития» НИУ ВШЭ, к 2030 году при позитивном сценарии половина прироста ВВП может быть достигнута за счет внедрения цифровых технологий. Помимо увеличения цифровой грамотности населения для достижения национальной цели в отношении цифровизации необходимо также устранить барьеры для роста ИТ-компаний, улучшить инвестиционный и бизнес-климат, решить вопрос с дефицитом ИТ-кадров, говорится в докладе. Его авторы предлагают:

  • создать налоговые стимулы для широкого круга частных предпринимателей, а не только крупнейших госкомпаний. Масштабировать программы льготного кредитования проектов цифровизации предприятий, то есть субсидировать кредитную процентную ставку из государственного бюджета;
  • предоставить льготные налоговые режимы цифровым стартапам и инвесторам в российские цифровые проекты (в дополнение к запланированному «налоговому маневру» для ИТ-компаний);
  • создать максимально прозрачную и предсказуемую правовую защиту как инвесторов, так и ИТ-компаний, снизить риски ведения предпринимательской деятельности и инвестиций в разработку новых цифровых технологий;
  • радикально упростить процедуры, связанные с регистрацией и ведением ИТ-бизнеса, контролем и отчетностью, в т.ч. при экспорте, с учетом лучших зарубежных практик и др.

Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли
Общество
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В конце июля Госдума приняла закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли, по которому имеющие госаккредитацию разработчики программного обеспечения смогут бессрочно снизить ставку страховых взносов с 14 до 7,6% и налог на прибыль — с 20 до 3%. Под налоговый маневр также попали отечественные производители электроники. Сейчас участники рынка и Минцифры готовят предложения по второму пакету мер поддержки ИТ-отрасли.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: ИТ-компании, налоговый маневр, ВШЭ, Высшая школа экономики
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