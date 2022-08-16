Минцифры предложило кабмину не убирать вышки сотовой связи из вузов

Минцифры считает вышки сотовой связи совершенно безопасными для здоровья, в связи с чем считает нужным прекратить их демонтаж на территории вузов, соответствующее обращение было направлено в правительство

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Минцифры предложило правительству пересмотреть положения санитарно-эпидемиологических норм, запрещающие устанавливать базовые станции сотовой связи на территории учреждений высшего образования, сообщили «Ведомостям» источники в двух крупных телекомоператоров. В ведомстве и правительстве подтвердили обращение министерства, не уточнив детали письма.

«Решение в отношении организаций высшего образования на данный момент правительством не принято», — подчеркнули в Минцифры.

В обращении министерства также говорилось о размещении базовых станций на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, сообщил изданию представитель Минцифры. На его территории каждый год проходит Восточный экономический форум (ВЭФ), в этом году он запланирован на 5-8 сентября.

Демонтаж станций в этом университете грозит сокращением покрытия сотовой связью на территории кампуса с 100% до 10%, предупредили в Tele2. Представитель сотового оператора пояснил, что на территории вузов обычно находится около 1 тыс. человек, что делает объект чувствительной зоной, а отсутствие связи может, в частности, помешать вызвать экстренные службы.

Запрет на размещение базовых станций у школ начал действовать в 2010 году, при этом, Роспотребнадзор стал настаивать на их демонтаже только в 2021 году. Тогда же это требование распространили на колледжи и вузы. По мнению надзорного ведомства, расположенные на территории школ и детских садов базовые станции грозят «серьезными рисками для здоровья детей».

В Минцифры при этом настаивают, что вышки сотовой связи «абсолютно безопасны для здоровья», ссылаясь на проверку установленных станций. Министерство может только давать рекомендации по этому вопросу, поскольку изменения в СанПин утверждает главный санитарный врач, указывал «Коммерсантъ».