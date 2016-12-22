«Ведомости» сообщили о планах «Яндекса» начать продажи своего смартфона

Обсуждение продаж своих гаджетов компания, как выяснили «Ведомости», сейчас ведет с ретейлерами. От розничных сетей «Яндекс», по данным источников газеты, требует минимальных наценок, поэтому договориться пока не удается

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Яндекс» ведет переговоры с розничными сетями по поводу продаж своего смартфона. Об этом газете «Ведомости» сообщил источник, знающий это от одной из сторон. Обсуждения, по его данным, компания ведет с МТС, «МегаФоном», «Вымпелкомом» и группой «М.видео-Эльдорадо». Эту информацию газете подтвердили представители трех последних компаний. В пресс-службе МТС от комментариев отказались.

На свои смартфоны «Яндекс», как рассказали два источника издания, требует минимальных наценок: первый собеседник, знающий детали переговоров, рассказывает о 3–5%, второй — примерно о 8%. Поэтому договориться о продажах пока не получается, указывают источники «Ведомостей», отмечая, что крайне низкая маржинальность продаж смартфона «Яндекса» не устраивает ретейлеров​.

Технических характеристик нового гаджета «Яндекс» не называет. Однако знакомые с участниками переговоров источники газеты утверждают, что в целом они соответствуют параметрам китайских смартфонов в ценовой категории 10–12 тыс. руб.​

Первую партию смартфонов «Яндекс» собирался импортировать в Россию уже осенью, говорят источники газеты. По их информации, она может составить примерно 20 тыс. аппаратов. Изначально, как указал один из собеседников «Ведомостей», обсуждаемая цена телефона составляла 14990 руб. Сейчас из-за роста курса доллара, по его словам, она увеличилась до 16990 руб. При этом другой собеседник издания уже называет сумму в 20 тыс. руб.

Представитель «Яндекса», реагируя на эти данные, заявил газете, что слухи не комментирует.

Разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза смартфона «Яндекс.Телефон» одна из структур Yandex N.V., головной компании для одноименного поискового сервиса, компаний «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Такси» и др., получила в начале июля. Запись об этом содержится в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, на сайте Евразийской экономической комиссии.

В качестве изготовителя указана зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG. Эта структура является разработчиком приложений «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Толока» для платформы Android, а также лаунчера — специального приложения для быстрого поиска данных в интернете и на смартфоне, создания папок, персонализации (смены цветов, анимации и т.д.).

Представители «Яндекса» не ответили на вопросы РБК, касающиеся смартфона. Впервые о том, что у интернет-компании могут быть планы по производству смартфонов, стало известно в конце 2017 — начале 2018 года, когда несколько экспертов рынка делали такой вывод из того, что «Яндекс» искал компанию, которая могла бы стать поставщиком данных о продажах смартфонов и планшетов на 2018 год. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в своем блоге в Twitter писал, что ознакомился с документами про новый смартфон, и считает, что у «Яндекса» «с логикой и пониманием рынка совсем швах». По его данным, компания намеревалась производить смартфон в Китае и продавать его по цене в 20–25 тыс. руб.

Как пояснил РБК партнер таможенной практики Bryan Cave Leighton Paisner Russia Владимир Чикин, регистрация нотификации вовсе не означает, что товар или хотя бы его образец уже существует. «Нотификация — это чисто бумажный процесс. Производитель, зная технические характеристики своего товара, может уведомить о них ФСБ. Получив это уведомление, ФСБ вносит товар в реестр нотификаций. С этого момента любое лицо имеет право ввозить этот товар на территорию ЕАЭС», — рассказал Чикин.

По его словам, чтобы начать продавать товар, помимо нотификации необходимо, в частности, получить сертификаты или декларации соответствия на товар, маркировать его в соответствии с требованиями технического регламента.

Изначально «Яндекс» развивался как интернет-компания. Но в последние годы холдинг все больше выходит в офлайн. В мае этого года «Яндекс» объявил о выпуске своей первой «железки» — так один из основателей компании Аркадий Волож назвал «Яндекс.Станцию» — мультимедийную систему, оснащенную встроенным голосовым помощником «Алиса».

Это домашний помощник, с которым можно поговорить и дать распоряжения — включить музыку или фильм (колонку можно подключить к телевизору). Продажи устройства начались 10 июля в музее «Яндекса» в Москве. Также оно доступно на новом маркетплейсе «Яндекса» beru.ru. Стоимость станции составляет 9,99 тыс. руб.

Как говорил Волож на презентации устройства, «Яндекс» не превращается в компанию, которая производит колонки, и рынок гаджетов не является для них целевым.

Однако два источника РБК, знакомых с планами «Яндекса», рассказали, что у компании еще в 2012–2013 годах был проект по выпуску собственного планшета. Но в 2014 году после того, как произошел резкий обвал рубля, эти планы были заморожены. По словам одного из собеседников РБК, проект назывался «Эрика» и после закрытия его программная часть перешла в проект «Яндекс.Кит», в рамках которого «Яндекс» разрабатывал собственную мобильную операционную систему на базе открытого исходного кода операционной системы Android от Google (в 2015 году «Яндекс.Кит» был закрыт).

При этом «Яндекс.Станция» формально была не первым устройством «Яндекса». Компания сделала собственную мультимедийную систему для сервиса «Яндекс.Драйв» (планшет, встроенный в приборную панель). «Встроенное устройство обеспечивает синергию всех сервисов «Яндекса» и позволяет пользователю связать свой мобильный телефон с автомобилем», — говорит генеральный директор конкурента «Яндекс.Драйв», каршеринга «Делимобиль», Леонид Сысоев.

По его словам, никаких дополнительных функций, кроме мультимедиа,​ устройство не несет, а функции GPS и контроля за состоянием автомобиля выполняет телематический комплекс, который стоит на всех машина с поминутной арендой. По мнению создателя сервиса YouDrive Бориса Голикова, «Яндекс» мог установить собственное устройство в каршеринг, чтобы протестировать его в «боевых условиях» на дороге и потом предлагать автопроизводителям свою систему для предустановки в машину.

На рынке смартфонов к планам «Яндекса» отнеслись с интересом. «Когда на рынке появляется любой игрок в той же категории устройств, конкуренция возрастает. Другой вопрос — насколько новый игрок будет последователен и конкурентоспособен. Успех определяется не только наличием товара на рынке, но и удобством для потребителя канала сбыта, устойчивостью ценообразования, уровнем контроля качества и сервиса для покупателей», — сказал глава представительства Acer в России Дмитрий Кравченко.