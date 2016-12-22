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«Яндекс» получил разрешение на смартфон собственного производства
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«Яндекс» получил разрешение на смартфон собственного производства
Технологии и медиа, 12 июл, 23:57
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«Яндекс» получил разрешение на смартфон собственного производства
В реестре Евразийского экономического союза зарегистрирована карточка смартфона «Яндекс.Телефон». С 4 июля устройство разрешено ввозить на территорию ЕАЭС. Компания официально не представляла этот гаджет
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза собственного смартфона «Яндекс.Телефон».

Запись об этом содержится в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих на сайте Евразийской экономической комиссии.

В этом реестре содержится информация об устройствах, которые разрешено ввозит на территорию Евразийского экономического союза.

Нотификация была зарегистрирована 4 июля 2018 года. В качестве изготовителя указано акционерное общество Yandex Services AG с адресом в Люцерне, Швейцария.

В строке «Наименование товара» указан «Смартфон Яндекс.Телефон, торговой марки «Яндекс», модели YNDX-000SB».

Официально компания смартфон не представляла.

«Алиса» из колонки: зачем «Яндекс» выпустил собственный гаджет
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Ранее в 23 мая от имени того же производителя в реестре была зарегистрирована мультимедийная система «Яндекс.Станция», оснащенная встроенным голосовым помощником «Алиса».

Компания официально представила новое устройство 29 мая. Как рассказал тогда основатель «Яндекса» Аркадий Волож, это первая собственная «железка», до сих пор компания была сосредоточена на разработке программного обеспечения. В компании уточнили, что устройство разработано «Яндексом», однако его сборка производится на фабрике в Китае, название которой представитель компании не уточнил.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: «Яндекс» , смартфоны , разрешение
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