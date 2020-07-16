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Технологии и медиа ,  
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Twitter заблокировал аккаунты с попыткой смены пароля за последний месяц

В компании пообещали по возможности быстро вернуть доступ к страницам невиновных к хакерской атаке на аккаунты знаменитостей. К расследованию произошедшего подключилось ФБР
Фото: Richard Drew / AP
Фото: Richard Drew / AP

Компания Twitter в блоге поддержки сообщила о решении закрыть все аккаунты, авторы которых пытались сменить пароль в последние 30 дней. Таким образом там отреагировали на взлом страниц пользователей.

В Twitter сообщили, что сомневаются в том, что авторы хакерской атаки получили доступы к паролям пользователей, а потому посоветовали не менять их без лишней необходимости. При этом в компании отметили, что «из соображений безопасности решили заблокировать аккаунты, пароль в которых меняли последний месяц».

«Если ваш аккаунт заблокирован, это не значит, что вы находитесь под подозрением. Пока мы считаем, что лишь некоторые из этих страниц имеют отношение к случившемуся. Мы ведем расследование и сообщим о его результатах», — говорится в сообщении компании.

Хакеры сообщили СМИ детали взлома аккаунтов в Twitter
Технологии и медиа
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Twitter пообещали как можно быстрей разблокировать аккаунты непричастных к взлому, однако предупредили, что на это потребуется определенное время.

Как сообщает агентство Reuters, расследовать взлом аккаунтов в Twitter решили и в ФБР. В ведомстве заявили, что по предварительным данным целью хакерской атаки стало мошенничество с криптовалютами.

Накануне стало известно о взломе аккаунтов в Twitter известных людей. Среди них были Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама, Джо Байден. В их аккаунтах злоумышленники разместили сообщения, в которых предлагалось перевести биткоины. Пользователям обещали возврат 200% переведенной суммы.

Позже хакеры направили изданию Vice сообщение о том, что взломать аккаунт им удалось благодаря помощи сотрудника Twitter, который якобы получил за это вознаграждение.

Хакеры передали изданию скриншоты, на которых виден процесс взлома. Из них следует, что им удалось получить доступ к интерфейсу пользователей с помощью внутреннего сервиса Twitter. В Twitter сообщили Vice, что сейчас изучают, передал ли сотрудник хакерам доступ к самому сервису или же с его помощью получил личные данные пользователей, которые и отдал взломщикам.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Twitter, хакеры
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