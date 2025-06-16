В WhatsApp появятся реклама и платные подписки

В WhatsApp добавят платные подписки на каналы, их продвижение в каталоге, а также размещение рекламы в статусе. Для показа рекламы будут использоваться некоторые данные пользователей. Личные чаты изменения не затронут

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) появятся три новые функции для вкладки «Актуальное», где доступны разделы «Статусы» и «Каналы». Об этом сообщает команда WhatsApp в блоге, отмечая, что эту вкладку используют 1,5 млрд человек.

В мессенджер добавят:

платные подписки на каналы;

продвижение каналов: администраторы смогут повышать видимость канала в каталоге;

рекламу в статусе (доступен в течение 24 часов).

В WhatsApp подчеркивают, что для показа рекламы будет использоваться ограниченная информация пользователей: данные о стране или городе, языке, каналах, на которые они подписаны, и сведения о взаимодействии с рекламой. Также могут использоваться данные других аккаунтов в Meta (Instagram и Facebook, заблокированы в России).

Личные звонки, переписки и группы, в которых состоит пользователь, нововведения не затронут, также эти данные не будут использоваться для показа рекламы. «Если вы используете WhatsApp только для общения с друзьями и близкими, то для вас ничего не изменится», — говорится в сообщении.

Сроки появления новых функций не называются, в публикации сказано, что они появятся «совсем скоро».

WhatsApp добавил функцию каналов по аналогии с Telegram осенью 2023 года. Каталог каналов в мессенджере формируется в зависимости от страны проживания и ранжирует каналы по наибольшей активности или популярности.