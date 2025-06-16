 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В WhatsApp появятся реклама и платные подписки

В WhatsApp добавят платные подписки на каналы, их продвижение в каталоге, а также размещение рекламы в статусе. Для показа рекламы будут использоваться некоторые данные пользователей. Личные чаты изменения не затронут
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) появятся три новые функции для вкладки «Актуальное», где доступны разделы «Статусы» и «Каналы». Об этом сообщает команда WhatsApp в блоге, отмечая, что эту вкладку используют 1,5 млрд человек.

В мессенджер добавят:

  • платные подписки на каналы;
  • продвижение каналов: администраторы смогут повышать видимость канала в каталоге;
  • рекламу в статусе (доступен в течение 24 часов).

В WhatsApp подчеркивают, что для показа рекламы будет использоваться ограниченная информация пользователей: данные о стране или городе, языке, каналах, на которые они подписаны, и сведения о взаимодействии с рекламой. Также могут использоваться данные других аккаунтов в Meta (Instagram и Facebook, заблокированы в России).

WhatsApp прекратит поддержку версий для устаревших смартфонов с 1 июня
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Личные звонки, переписки и группы, в которых состоит пользователь, нововведения не затронут, также эти данные не будут использоваться для показа рекламы. «Если вы используете WhatsApp только для общения с друзьями и близкими, то для вас ничего не изменится», — говорится в сообщении.

Сроки появления новых функций не называются, в публикации сказано, что они появятся «совсем скоро».

WhatsApp добавил функцию каналов по аналогии с Telegram осенью 2023 года. Каталог каналов в мессенджере формируется в зависимости от страны проживания и ранжирует каналы по наибольшей активности или популярности.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео

Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели

Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США

Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
канал реклама мессенджер соцсеть
Материалы по теме
Дуров высмеял рекламу WhatsApp в Telegram: «Наши конкуренты отчаялись»
Технологии и медиа
Резко выросла доля россиян, атакованных мошенниками в WhatsApp
Технологии и медиа
В США пригрозили Meta требованием продать Instagram и WhatsApp
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 18:29
Сенатор-единоросс Шумилова решила досрочно сложить полномочия Политика, 23:13
В Москве 18-летнего парня задержали при попытке поджечь призывной пункт Политика, 23:07
Дуров раскритиковал Le Monde за негативные статьи про Telegram Политика, 22:46
МИД призвал россиян в Израиле и Иране не приближаться к военным объектам Политика, 22:41
Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в ближайших встречах G7 Политика, 22:20
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В WhatsApp появятся реклама и платные подписки Технологии и медиа, 22:06
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех госшколах Общество, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
Конфликт Израиля и Ирана. Главное Политика, 22:01
«Немного страшно»: очевидцы — об обстановке в Израиле Общество, 21:59
АвтоВАЗ зарегистрировал новый бренд Авто, 21:55
Муртазаева принесла России первое с 2019 года золото ЧЕ по фехтованию Спорт, 21:47
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33