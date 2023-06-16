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Богомолов назвал фильм «Александр Невский» Эйзенштейна пропагандистским

Константин Богомолов назвал фильм «Александр Невский» пропагандистской картиной
Режиссер назвал фильм «Александр Невский» пропагандистским, однако отметил, что эта картина выступала примером «умного менеджмента» со стороны государства, которое дало Эйзенштейну свободу творчества
Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Фильм «Александр Невский» советского режиссера Сергея Эйзенштейна является «абсолютно пропагандистской картиной», которая «несет определенный контент». Такую позицию в ходе Петербургского международного экономического форума выразил режиссер Константин Богомолов.

Одновременно с этим «Александр Невский» остается «гениально сделанной картиной», по которой «учатся» снимать фильмы современные представители киноиндустрии, продолжил мысль Богомолов. «Эйзенштейн получил возможность делать кино так, как он его чувствует, — объясняет режиссер. — По заказу государства? Да. Неся определенные ценности? Да. Но при этом ему была предоставлена абсолютная свобода формотворчества, и он выдавал грандиозный контент».

Такой путь взаимодействия государства и «художников» Богомолов называет «умным менеджментом» и считает наиболее правильным. По его словам, представители государственных структур порой не обращают внимание на содержание того или иного произведения, а критикуют нестандартный подход и «свободное обращение с классикой». «У нас очень часто новизна формы воспринимается как преступление, — объясняет режиссер. — А ведь там может быть крутое содержание, которое несет правильные вещи и для молодежи в том числе».

Режиссер также обратил внимание, что Запад сейчас разрабатывает «крутые технологии», которые оказываются «дико привлекательными» для аудитории. С этими технологиями до потребителя доносится «содержательный контент», благодаря чему «человек неизбежно оказывается в поле тех ценностей». «Нам необходимо создавать крутые технологии, и эти крутые технологии наполнять своими ценностями», — добавил Богомолов.

«Умный менеджмент» в сфере культуры со стороны государства должен проявляться в понимании того, что «новизна формы и новизна технологий — это мощнейшие носители, которые могут наполняться правильным содержанием», считает Богомолов. «А правильное содержание может завоевывать мир, а не только нашу аудиторию», — резюмировал Богомолов.

Фильм «Александр Невский» был снят в 1938 году режиссером Сергеем Эйзенштейном. В центре сюжета — борьба древнерусского князя с рыцарями Ливонского ордена и его победа на Чудском озере 5 апреля 1242 года. За эту картину Эйзенштейн был награжден орденом Ленина, а также получил Сталинскую премию и звание доктора искусствоведения. Многие кинокритики и историки отмечают в сюжете фильма явную аллегорию: под рыцарями подразумевается нацистская Германия, а под Новгородской Русью — Советский Союз.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Константин Богомолов Александр Невский кино пропаганда
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