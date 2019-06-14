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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Лондон допустил вмешательство в сделки с газетами Лебедева
Лондон может задействовать медиарегулятор Ofcom для проведения проверки после того, как предположительно связанный с властями Саудовской Аравии инвестор приобрел долю в газете Evening Standard
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Власти Великобритании могут начать проверку двух британских газет — The Independent и Evening Standart — после сообщений о продаже 30-процентной доли в них саудовскому инвестору — султану Мухаммеду Абулджадаелу, пишет The Guardian со ссылкой на заявление британского министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Джереми Райта.

Министр сказал, что готов задействовать регуляторы после продажи доли в газетах россиянином Евгением Лебедевым, сыном банкира Александра Лебедева. В феврале газета Financial Times писала, что долю в Evening Standard саудовский инвестор приобрел за £25 млн. Кроме того, в 2017-м султан Мухаммед Абулджадаел купил долю в The Independent.

Пока что Райт обратился к Lebedev Holdings Limited и выразил беспокойство из-за «отсутствия ясности» в том, кто владеет зарегистрированными на Каймановых островах компаниями IMC и Scalable LC, через которые саудовский инвестор провел сделку, пишет The Times.

Он указал, что одним из акционеров данных компаний является Wondrous International Investment, в свою очередь частично принадлежащая банку Al Ahli Bank, основным акционером которого являются власти Саудовской Аравии.

Лондон обеспокоен тем, что новые владельцы могут повлиять на редакционную политику изданий.

Бизнес
FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard

Райт ссылается на британское законодательство, в котором закреплена «необходимость свободы мнений» в прессе. Министр отметил, что окончательное решение о необходимости вмешательства примет в конце июня. Если решение будет положительным, проверкой займется медиарегулятор Ofcom, который должен будет выяснить, затрагивает ли сделка интересы общества и как она влияет на конкуренцию.

FT писала, что, по некоторым данным, Абулджадаел связан с Commercial Bank, который принадлежит властям Саудовской Аравии. Собеседники издания предполагали, что он не будет сильно влиять на политику Evening Standard, так как не делал этого в The Independent.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Александр Лебедев, Evening Standard
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