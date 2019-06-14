Лондон допустил вмешательство в сделки с газетами Лебедева

Лондон может задействовать медиарегулятор Ofcom для проведения проверки после того, как предположительно связанный с властями Саудовской Аравии инвестор приобрел долю в газете Evening Standard

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Власти Великобритании могут начать проверку двух британских газет — The Independent и Evening Standart — после сообщений о продаже 30-процентной доли в них саудовскому инвестору — султану Мухаммеду Абулджадаелу, пишет The Guardian со ссылкой на заявление британского министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Джереми Райта.

Министр сказал, что готов задействовать регуляторы после продажи доли в газетах россиянином Евгением Лебедевым, сыном банкира Александра Лебедева. В феврале газета Financial Times писала, что долю в Evening Standard саудовский инвестор приобрел за £25 млн. Кроме того, в 2017-м султан Мухаммед Абулджадаел купил долю в The Independent.

Пока что Райт обратился к Lebedev Holdings Limited и выразил беспокойство из-за «отсутствия ясности» в том, кто владеет зарегистрированными на Каймановых островах компаниями IMC и Scalable LC, через которые саудовский инвестор провел сделку, пишет The Times.

Он указал, что одним из акционеров данных компаний является Wondrous International Investment, в свою очередь частично принадлежащая банку Al Ahli Bank, основным акционером которого являются власти Саудовской Аравии.

Лондон обеспокоен тем, что новые владельцы могут повлиять на редакционную политику изданий.