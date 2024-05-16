«Сколково» начал обсуждать открытие офисов с индийскими компаниями

«Сколково» обсуждает открытие офисов и исследовательских центров на своей территории с индийскими компаниями из сельского хозяйства, медицины и IT. Сейчас из иностранных партнеров у фонда остались лишь 2 компании из Ирана и Туниса

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Сколково» ведет переговоры с индийскими компаниями об открытии офисов, представительств и создании исследовательских центров на территории инновационного центра, рассказал в интервью РБК экс-глава фонда, недавно назначенный зампредом ВЭБ.РФ Игорь Дроздов. Названия компаний он не уточнил, но отметил, что они занимаются сельским хозяйством, медициной и IT.

По словам Дроздова, коммуникациями с представителями индийского бизнеса занималось представительство «Сколково», открытое в этой стране осенью 2022 года. Оно организует бизнес-миссии для различных компаний, встречи с индийскими партнерами.

До начала специальной военной операции у «Сколково» было много иностранных партнеров из западных стран. Например, на территории «Сколково» размещались R&D-центры Boeing и Panasonic, Schneider Electric, Nokia и др. Но с начала 2022 года они были либо закрыты, либо переданы или проданы местным компаниям. Например, место учебного центра Boeing занял аналогичный центр «Яковлева», теперь в нем обучают на тренажерах для SSJ-100.

Сейчас из числа зарубежных партнеров в «Сколково» остался офис иранской FANAP, которая разрабатывает решения для банков в области финансовых платежей, больших данных, блокчейна, искусственного интеллекта, а также R&D-центр тунисской Telnet (разрабатывает инновационные космические датчики).

Дроздов отметил, что на момент создания «Сколково» в 2010 году многие западные компании присутствовали на российском рынке 15-20 лет, имели в стране исследовательские центры, и их приходилось убеждать в том, чтобы они открыли еще один такой центр, но уже на территории инновационного центра. У восточных компаний было по-другому. «Как правило, компания думает об открытии исследовательского центра за рубежом уже после того, как вышла на соответствующий рынок, имеет на нем продажи и производственные мощности. Сейчас многие компании из дружественных странах делают только первые шаги в России», — сказал Игорь Дроздов. В то же время он уверен, что «в недалекой перспективе они будут принимать решения о размещении здесь в том числе исследовательских центров».