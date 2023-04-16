Moderna сообщила об успешном исследовании вакцины против рака кожи

Moderna и Merck проводят исследования противораковой вакцины, которая снижает риск смертности и рецидива от меланомы. По их данным, почти 80% пациентов, которым вводили вакцину, находились в ремиссии в течение 18 месяцев

Фото: Reuters

Фармкомпании Moderna Inc. и Merck & Co. представили подробные результаты своего исследования применения персонализированной противораковой вакцины вместе с противоопухолевым препаратом Keytruda, сообщает Bloomberg.

Исследование проводилось при лечении людей, у которых хирургическим путем были удалены меланомы. Около 79% тех, кому вводили Keytruda и вакцину, находились в ремиссии в течение 18 месяцев испытания. При лечении только Keytruda такой результат был получен у 62%. Побочные эффекты у вакцины незначительны, заявили исследователи, — среди них, например, усталость.

Вакцина была создана для каждого пациента после изучения генетических последовательностей их опухолей. В основе препарата лежит матричная рибонуклеиновая кислота (мРНК, как и в вакцине Mоderna от COVID-19), и он «обучает» иммунную систему человека распознавать в клетках маркеры аномального роста. Вакцину и Keytruda вводили каждые три недели.

Директор Merck по медицине Элиав Барр отметил, что теперь разработчики будут проводить более масштабные исследования, чтобы на заключительном этапе доказать эффективность этой комбинации. Только после этого можно будет запрашивать одобрения применения этого метода лечения у американских властей. Кроме того, планируется опробовать вакцину при лечении других видов рака, против которых применяют Keytruda.

Keytruda используется при терапии более чем 10 видов раковых заболеваний, в том числе меланомы, немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), рака головы, шеи, шейки матки, эндометрия и др.

О первых результатах исследования персонализированной противораковой вакцины компании сообщили в декабре. Тогда разработчики заявили, что препарат снижает смертность от меланомы или риск рецидива на 44%.