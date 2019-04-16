Facebook начал тестировать горизонтальную прокрутку новостной ленты

Facebook тестирует прототип нового способа навигации в ленте новостей, подтвердили в компании. Речь идет о горизонтальной прокрутке постов в новостной ленте. Тестирование пока идет в закрытом режиме

Фото: Carsten Rehder / DPA / ТАСС

Социальная сеть Facebook тестирует горизонтальный способ прокрутки ленты новостей, сообщает издание TechCrunch. Первой новую опцию в Facebook обнаружила специалист в области реверс-инжиниринга Джейн Манчунь Вон. Facebook подтвердил, что тестирует в закрытом режиме прототип нового способа навигации в ленте новостей.

Вон обнаружила возможность горизонтальной прокрутки новостей в невыпущенной версии Facebook для Android и показала на своей странице в Twitter, как она работает.

Прототип нового способа навигации работает следующим образом: при двойном постукивании пальцем по заголовку поста в новостной ленте или по пространству рядом пользователь сможет увидеть полноэкранную версию поста. Затем, проводя пальцем влево, можно листать ленту, где выдаются посты как из новостной ленты, так и сториз, а также рекламные объявления из обоих разделов.

Представитель Facebook позднее в беседе с изданием подтвердил, что компания тестирует новый способ навигации по новостным лентам. «В настоящее время мы не проводим публичное тестирование», — приводит TechCrunch слова своего собеседника. В компании объяснили, что потребуется больше исследований, прежде чем новинка будет тестироваться в публичном пространстве.