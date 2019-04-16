СМИ узнали о разработке Microsoft аналога наушников AirPods

Компания Microsoft разрабатывает конкурента беспроводных наушников AirPods от Apple, пишет издание Thurrott. Ранее Bloomberg сообщил о том, что свою модель таких наушников скоро выпустит компания Amazon

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Компания Microsoft разрабатывает беспроводные наушники, которые должны составить конкуренцию наушникам Airpods от компании Apple. Об этом со ссылкой на источники пишет сетевое издание Thurrott.

Новые наушники будут иметь функцию шумоподавления, а кроме того, в них, вероятно, будет встроен голосовой ассистент Cortana, рассказали собеседники издания. Какие-либо иные параметры новинки собеседники издания не раскрыли, как и дату появления наушников от Microsoft на рынке.

Разработка Microsoft, вероятнее всего, будет называться Morrison, знают собеседники издания. Авторы заметки предполагают, что такое название беспроводная модель может получить в память о Джиме Моррисоне, солисте рок-группы The Doors.

Это не первая модель наушников от Microsoft, отмечает Thurrott. Несколько лет назад компания выпустила наушники Zune для одноименного музыкального плеера, который компания позиционировала как конкурент плееру iPod от Apple.