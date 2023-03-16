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«Коммерсантъ» узнал о снижении поставок микросхем в Россию в 2022 году

«Коммерсантъ»: поставки микросхем в Россию в 2022 году упали почти на 20%
Общий объем поставок микросхем в Россию в прошлом году стал ниже на 19%, но поставки чипов с техпроцессом от 32 нм и ниже, например, почти не изменились. Стоимость продукции выросла
Фото: imagebroker.com / Global Look Press
Фото: imagebroker.com / Global Look Press

Общий объем поставок микросхем (включая процессоры) в Россию снизился за прошлый год на 19%, до 511 т компонентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с данными Федеральной таможенной службы (ФТС).

По словам одного из собеседников газеты, таможенная стоимость продукции, несмотря на снижение объема поставок, наоборот, выросла и составила $2,1 млрд (157 млрд руб.). Лидером по поставкам стала продукция американской компании Intel — 184 т, снижение на 7%. Также поставляли продукцию компании из США Analog Deviсes, Texas Instruments, AMD, Xilinx и швейцарская STMicroelectronics.

В Россию поставили 782 тыс. процессоров Intel — это на 9% больше, чем годом ранее, заявил один из собеседников издания. Поставки продукции AMD, наоборот, упали в два раза, до 143 тыс. Еще 102 тыс. пришлось на «прочие» фирмы — например, из Китая и Кореи. Объем поставок их продукции вырос в 2,5 раза.

По данным «Коммерсанта», поставки в Россию чипов с техпроцессом от 32 нм и ниже (как правило, чем меньше техпроцесс, тем больше производительность) упали совсем незначительно, менее чем на 1%.

Один из источников газеты добавил, что конечная стоимость собираемой в России с использованием иностранных чипов электроники выросла на 6%.

США еще с 2014 года вводили ограничения на поставки высокотехнологичных элементов в Россию для использования в военных целях. В феврале 2022-го правила были ужесточены, контроль над экспортом микроэлектроники был усилен. Некоторые компании в то время объявили, что приостановят поставки чипов в Россию. Среди них были и Intel с AMD.

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В стране есть свои производители микросхем — например, МЦСТ, «Байкал», «Модуль», «Элвис» и др. Завод «Микрон», который выпускает чипы для ID-документов, в том числе загранпаспортов нового образца, работает в усиленном режиме, но пока уже более месяца выдача этих документов приостановлена.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
микросхемы процессоры чипы электроника
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