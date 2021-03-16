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Созданная россиянами ИТ-компания проведет IPO минимум на $235 млн

Основанная в Петербурге компания SEMrush проведет IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе размещения сервис по поисковой аналитике может быть оценен минимум в $2 млрд
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Зарегистрированная в американском штате Делавэр SEMRush Holdings Inc. во вторник, 16 марта, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США обновленный проспект эмиссии ценных бумаг. Компания, согласно опубликованному документу, намерена предложить инвесторам 16,8 млн акций класса А по цене от $14 до 16 за бумагу. Таким образом, в ходе предстоящего IPO, которое должно состояться на Нью-Йоркской фондовой бирже, SEMrush и ее акционеры рассчитывают выручить $235–268,8 млн без учета опциона организаторам размещения. Ими выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies и KeyBanc Capital Markets.

SEMrush была основана в 2008 году в Санкт-Петербурге Олегом Щеголевым и Дмитрием Мельниковым и называет себя «ведущим сервисом конкурентной разведки для профессионалов интернет-маркетинга». Собственное программное обеспечение помогает, в частности, продвигать интернет-сайты, собирать статистику по поисковым запросам, данные о трафике, анализировать упоминаемость брендов в интернете и т.п.

«Сначала эта аналитика была внутренней, однако потом, видя интерес со стороны наших коллег по цеху, мы сделали сервис для всех, — рассказывал в интервью «Компьютерре» в 2013 году один из основателей SEMrush Олег Щеголев. — На данный момент основная часть функционала построена вокруг данных из поисковых систем — кто какие позиции занимает по каким ключевым словам в органической выдаче, как размещаются в adwords (инструмент Google для рекламодателей. — РБК), какие используют объявления, история изменения все этого».

Вся аналитика SEMrush изначально была построена на поиске в Google. «Мы даже не собираемся работать с «Яндексом» в ближайшие годы, — говорил в 2013 году Щеголев. — Связано это, в первую очередь, с только зарождающимся интересом нашей аудитории к анализу конкурентов».

Помимо офисов в Петербурге и США у SEMrush есть офисы в Чехии, Польше и на Кипре. Всего на конец 2020 года в компании работали 980 сотрудников, из них 640 — в России, 177 — в США.

Сейчас 40-летние Щеголев и Мельников занимают должности главного исполнительного и главного операционного директора. Им принадлежит соответственно 45,7 и 22,9% акций класса В головной SEMrush Holdings Inc. (одна такая акция дает десять голосов). В ходе IPO каждый из них продаст по 900 тыс. акций, которые будут конвертированы в класс А (дает только один голос). Еще 15 млн акций класса А выпустит сама компания.

В результате после IPO голосующая доля Щеголева снизится до 45%, Мельникова — до 22%. В целом весь менеджмент SEMrush после IPO сохранит за собой 70% голосов, указано в проспекте.

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Если IPO пройдет по нижней границе ($14 за бумагу), то пакет Щеголева будет стоить $786 млн, Мельникова — $387 млн. Вся компания будет оценена почти в $1,96 млрд.

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В 2020 году выручка SEMrush достигла почти $125 млн, что на 36% больше, чем в 2019-м. Операционный убыток равнялся $6 млн против $8,2 млн годом ранее, чистый убыток составил $7 млн против $10 млн. Компания зарабатывает на платном доступе к своему софту, всего на конец 2020 года у нее было 67 тыс. платных подписчиков. Большая часть из них сосредоточена в США (обеспечивают почти 46% выручки), вторым по значимости рынком выступает Великобритания (10,5%).

О намерении провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже SEMrush впервые объявила 1 марта. В самой компании отказались от комментариев.

Авторы
Владислав Скобелев, Сергей Соболев
IPO NYSE интернет-маркетинг
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